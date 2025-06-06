　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

▲賴苡任宣布，罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標。（圖／地動刪瑤提供）

▲罷瑤召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者郭運興／台北報導

綠委吳思瑤罷免案至今問題頻傳，召集人賴苡任言行更引起議論，先是稱「市黨部沒有任何量能，承諾說好的連署也給不出來」、後續更公布連署統計表。對此，國民黨北市議員秦慧珠5日點出賴苡任多個問題直言，更換領銜人作業不嚴謹，造冊不檢查還拿去送件，如果精確一點，罷吳也不會弄到這麼尷尬。她批評，每天東講西講，講出來的反而傷害到國民黨，如果是要推卸責任或博聲量選議員，藍軍選民會容忍這樣的事嗎？大家都很感謝年輕人，但做事情要三思。

秦慧珠於節目《新聞面對面》表示，賴苡任做一個召集人的角色，大家很支持也很鼓勵，但畢竟是年輕人，面對很多問題是不得體的，像國民黨過去連署過很多次，從來沒有公布這個人幾份、那個黨部幾份，這些都是機密，但自己覺得現在賴苡任說「罷團只負責1萬份」，自己對這句話不能接受，罷藍委罷團有哪個說自己只負責1萬份？所以人家罷團是怎麼做的？國民黨四騎士學著點。

針對「賴苡任公布罷瑤連署統計表」，秦慧珠表示，真的不要公布這些名單，誰給的權力可以公布這些名單？說侯漢廷交出100多份連署，但侯既不是國民黨也不是罷團的，只是盡義務來幫忙，但這樣子貶低，對侯漢廷情何以堪？

秦慧珠說，後面賴苡任大概覺得好像稱100多份連署講起來，對侯漢廷是個傷害，所以又說侯漢廷負責論述空戰，但有誰說負責論述就只能交100多份、不負責論述就要交1萬份呢？

秦慧珠再說，自己很佩服這些罷吳四騎士的年輕人也覺得賴苡任很好，但是到目前為止，賴苡任後面做得這些事、說得這些話，其實都是沒有必要的。

接著，秦慧珠提到「罷瑤更換領銜人過程」，怎麼會冒出700份不是第一階段連署的人，是去哪裡徵詢到這700人？是不是作業不夠嚴謹，造冊的時候也不去檢查還拿去送件，結果就是被剔除，如果換領銜人過程做的精確一點，第二階段也有兩三萬份連署，罷雙吳也不會弄到現在這麼尷尬。

秦慧珠直言，中正萬華有中正萬華的問題、士林北投有士林北投的問題，到處都是問題，那大家就閉嘴，悶著頭去幹活，不要一天到晚上談話性節目講這個講那個，這都是於事無補的。

被問到「有些人解讀賴苡任言行對黨中央或議員造成傷害，甚至覺得是在為未來鋪路的」，秦慧珠認為，當然是傷害，現在這個情況越來越嚴重，罷吳四騎士一開始他們都很支持，民意代表不要衝在前面搶年輕人鋒頭，而且也不要變成國民黨在主導罷雙吳，一開始由公民團體年輕人出來，策略是對的。

秦慧珠強調，但後來走到現在這樣的情況，罷吳四騎士三個不見了，只剩下一個騎士，那個騎士每天在那邊東講講西講講，講出來的東西沒有幫到國民黨，反而傷害到國民黨，那所謂何來？自已覺得如果好像是要推卸責任或博聲量，甚至踩著國民黨或其他議員往上爬，將來要去選議員，藍軍的選民會容忍這樣的事情嗎？黨的幹部會容忍這樣的事情嗎？大家都很感謝也很支持年輕人，但真的有時候做事情要三思。

▼國民黨北市議員秦慧珠。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場-秦慧珠。（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳金鋒談妨礙守備判決：有討論空間　為何同一人被驅逐兩次？
花旗突宣布在華裁員3500人！　員工錯愕：被6/6起不用上班
前屋主長抱12年　慘賠1288萬
幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回
喪屍毒梟拒捕遭「披薩」卡關！　女友在身旁嚇壞
女大生閨蜜淪豬仔沒給錢「下周很難過」　詐團裝可憐下令追吞錢仔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

馬斯克、川普撕破臉！　邱毅揭早有3次裂痕：冰凍三尺非一日之寒

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

海峽論壇6月中登場！　馬英九擬規劃出席

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

打造預防勝於治療的常態　德風健康館連結德台醫學觀念

「情色教主」突現身警局！筆錄做2hrs…超扯原因曝：最想罵前男友

被酸曾把公務車用得像Uber　柯志恩火大提告：虛假資訊胡拼亂湊

「牛奶針」是第4級毒品！醫揭3大副作用　麥可傑克森因它送命

不是沾醬！他勇猛一喝「餃子汽水」　口感曝光：全宇宙最強提神

「大家張開雙臂歡迎我！」　史密斯敲超前安率巨人逆轉勝

2025屏東巧克力節優勝者誕生　英凱、徐南雲、魏蘭婷稱霸

陳金鋒談妨礙守備判決：有討論空間　為何同一人被驅逐兩次？

募款不如預期 　 嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

無法把握對手失誤成敗因！　雷霆主帥：終結能力有待加強

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

政治熱門新聞

慰勉警察人員全年無休辛勞　內政部宣布6月15日警察節放假

台灣「資通電軍」被懸賞！　神祕背景起底隱身北中南

柯文哲硬碟勘驗「大戰檢察官」　律師反對直接讀取原因曝光

美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

館長秀台胞證遭網嗆「慢走」　吳宗憲：沈伯洋爸不就「紅到發光」？

藍營「反罷四天王」能擋住大罷免？　黃暐瀚分析情勢揭成敗關鍵

中正路改名　他喊「全改數字」：無能政府的把戲

社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

被爆到高中畢典、長照機構宣傳反罷免　傅崐萁避談：蛤！我聽不懂

綠委被爆搭公務車聚餐　黃光芹曝「立院放水條款」：只有觀感問題

陸控網攻企業通緝20人　資通電軍：絕非事實！明顯屬脈絡性操作

遭爆濫用公務車吃火鍋！吳思瑤：我搭計程車

陸懸賞資通電軍　陸委會：民眾配合恐違法

更多熱門

相關新聞

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

立法院會今（6日）原定下午處理藍營「國軍加薪」相關修法，立法院長韓國瑜上午也已經宣告，但卻臨時喊卡，改下周二再處理。據了解，主因是外交及國防委員會中的國民黨、民眾黨4立委黃仁、林倩綺、盧縣一、林憶君赴關島考察一周缺席，且事先未向黨團告知，加上民眾黨團因不滿日前財政委員會議程，決定上午臨時變卦、自提版本，未支持國民黨團版本，若表決票數將敗給綠營，國軍加薪提案表決突生變故，因此藍營決定改到下周二處理。

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

沈伯洋父被爆在對岸做生意　國民黨質疑：大陸影響力直通民進黨

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計

藍白鋪天蓋地「控興達、反中火」　一切都是政治算計

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

傅崐萁砸240萬點4800盞光明燈　林右昌點1盞：千年暗室，一燈即明

雙罷劫團隊鬧翻！領銜人搬走近10箱連署書

雙罷劫團隊鬧翻！領銜人搬走近10箱連署書

關鍵字：

大罷免大罷免吳思瑤國民黨秦慧珠賴苡任

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

慰勉警察人員全年無休辛勞　內政部宣布6月15日警察節放假

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面