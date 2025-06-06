盤點賴苡任罷瑤問題多　秦慧珠批：作業不嚴謹、東講西講傷害國民黨

▲罷瑤召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者郭運興／台北報導

綠委吳思瑤罷免案至今問題頻傳，召集人賴苡任言行更引起議論，先是稱「市黨部沒有任何量能，承諾說好的連署也給不出來」、後續更公布連署統計表。對此，國民黨北市議員秦慧珠5日點出賴苡任多個問題直言，更換領銜人作業不嚴謹，造冊不檢查還拿去送件，如果精確一點，罷吳也不會弄到這麼尷尬。她批評，每天東講西講，講出來的反而傷害到國民黨，如果是要推卸責任或博聲量選議員，藍軍選民會容忍這樣的事嗎？大家都很感謝年輕人，但做事情要三思。

秦慧珠於節目《新聞面對面》表示，賴苡任做一個召集人的角色，大家很支持也很鼓勵，但畢竟是年輕人，面對很多問題是不得體的，像國民黨過去連署過很多次，從來沒有公布這個人幾份、那個黨部幾份，這些都是機密，但自己覺得現在賴苡任說「罷團只負責1萬份」，自己對這句話不能接受，罷藍委罷團有哪個說自己只負責1萬份？所以人家罷團是怎麼做的？國民黨四騎士學著點。

針對「賴苡任公布罷瑤連署統計表」，秦慧珠表示，真的不要公布這些名單，誰給的權力可以公布這些名單？說侯漢廷交出100多份連署，但侯既不是國民黨也不是罷團的，只是盡義務來幫忙，但這樣子貶低，對侯漢廷情何以堪？

秦慧珠說，後面賴苡任大概覺得好像稱100多份連署講起來，對侯漢廷是個傷害，所以又說侯漢廷負責論述空戰，但有誰說負責論述就只能交100多份、不負責論述就要交1萬份呢？

秦慧珠再說，自己很佩服這些罷吳四騎士的年輕人也覺得賴苡任很好，但是到目前為止，賴苡任後面做得這些事、說得這些話，其實都是沒有必要的。

接著，秦慧珠提到「罷瑤更換領銜人過程」，怎麼會冒出700份不是第一階段連署的人，是去哪裡徵詢到這700人？是不是作業不夠嚴謹，造冊的時候也不去檢查還拿去送件，結果就是被剔除，如果換領銜人過程做的精確一點，第二階段也有兩三萬份連署，罷雙吳也不會弄到現在這麼尷尬。

秦慧珠直言，中正萬華有中正萬華的問題、士林北投有士林北投的問題，到處都是問題，那大家就閉嘴，悶著頭去幹活，不要一天到晚上談話性節目講這個講那個，這都是於事無補的。

被問到「有些人解讀賴苡任言行對黨中央或議員造成傷害，甚至覺得是在為未來鋪路的」，秦慧珠認為，當然是傷害，現在這個情況越來越嚴重，罷吳四騎士一開始他們都很支持，民意代表不要衝在前面搶年輕人鋒頭，而且也不要變成國民黨在主導罷雙吳，一開始由公民團體年輕人出來，策略是對的。

秦慧珠強調，但後來走到現在這樣的情況，罷吳四騎士三個不見了，只剩下一個騎士，那個騎士每天在那邊東講講西講講，講出來的東西沒有幫到國民黨，反而傷害到國民黨，那所謂何來？自已覺得如果好像是要推卸責任或博聲量，甚至踩著國民黨或其他議員往上爬，將來要去選議員，藍軍的選民會容忍這樣的事情嗎？黨的幹部會容忍這樣的事情嗎？大家都很感謝也很支持年輕人，但真的有時候做事情要三思。

▼國民黨北市議員秦慧珠。（圖／記者周宸亘攝）