幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島回不來

▲立法院外交及國防委員會關島考察。（圖／翻攝林憶君臉書）



記者杜冠霖、陳家祥／台北報導

立法院會今（6日）原定下午處理藍營「國軍加薪」相關修法，立法院長韓國瑜上午也已經宣告，但卻臨時喊卡，改下周二再處理。據了解，主因是外交及國防委員會中的國民黨、民眾黨4立委黃仁、林倩綺、盧縣一、林憶君赴關島考察一周缺席，且事先未向黨團告知，加上民眾黨團因不滿日前財政委員會議程，上午臨時變卦、自提版本，未支持國民黨團版本，若表決票數將敗給綠營，國軍加薪提案表決突生變故，因此藍營決定改到下周二處理。

為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，並自114年4月1日起生效。作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元。至於藍委徐巧芯提案修法版本若通過，現役15萬國軍志願役有望普遍再加1.5萬。

立法院會今日原定處理「國軍加薪」相關修法，韓國瑜也已經宣告，下午院會處理討論事項第三到六案，原本還分配發言名單，包括軍人條例第5條10人、第6條10人、輔導條例1人。然而，中午就逐漸有立委離開立法院，藍綠白黨團也解除甲級動員，情況詭譎，直到下午院會一開，立法院副院長江啟臣突然宣告，依據上午黨團共識，原定今天要處理之事項，現有最新黨團共識，訂於下週二依序進行處理，本日會議進行到此為止，下周二繼續開會。

國軍加薪提案臨時喊卡，藍綠立委皆一陣錯愕，據了解，表決前，藍白陣營就已經確定少4票，因外交及國防委員會召委黃仁安排「赴關島視察原民外交推展成效」一周，而藍委林倩綺、盧縣一和白委林憶君參加，明日才會考察結束回國。

除少四人外，原先白營擬支持藍委徐巧芯版本修法，民眾黨團今上午突然自提版本，且預計不會支持國民黨團版本，種種轉折下來，若表決，藍營將以一票之差在表決大戰落敗，最終藍營決定臨時將該案延至下周二進行表決，並在約中午11點多時由立法院通知各黨團。

據了解，藍白陣營原先拍板支持國民黨團版本，白營今日突襲提出自家黨團版本，起因於日前財政委員會時，黃國昌不滿藍營召委賴士葆和民進黨召委賴惠員私下喬好，丟包民眾黨「撥付補助款」案子，他氣到現場飆罵會議主席陳玉珍，當下就已埋下嫌隙。

據了解，民眾黨團在內部會議時，確實有討論到財委會的狀況，委員們確實都對於國民黨再度丟包的行為相當不滿、「蠻有情緒」，認為國民黨當時確實有答應要處理黨團提出要求行政院撥付補助款的案子，召委賴士葆怎麼可以私下跟民進黨喬好？

但黨團人士指出，民眾黨是對法案內容有不同看法才想自提版本，並非是要挾怨報復，畢竟在今年4月時已經幫國軍調薪，這次要全部加到3萬，這幅度太驚人，國軍人員的家人確實要被照顧、軍人待遇也應提升，但是這個加法不合理，應該要一層一層調整。