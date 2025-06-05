被指帶家人豪華飯店吃好料！　立委牛煦庭赴桃園地檢署按鈴提告

▲國民黨桃園立委牛煦庭今天下午赴桃園地檢署按鈴控告罷免團體李姓女士造謠誹謗與意圖傳播不實之事，使被罷免人罷免案通過等罪嫌。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

李姓罷團人士日前在社群媒體發文，指桃園市國民黨立委牛煦庭在尊爵飯店宴請陸配與家人吃好料，甚至還希望在通訊軟體Thread上的罷團好友幫忙擴散，牛煦庭今（5）日下午赴桃園地檢署按鈴申告罷團李姓女士，牛煦庭強調，自己從未在該飯店請過任何人吃飯，該女士造謠已非第一次，因此提告該網友、轉傳者誹謗、意圖使被罷免人罷免案通過，希望以訟止謗。

牛煦庭表示，罷免團體為了罷免不擇手段，領銜人不敢針對公共議題公開辯論，原來是因為訴求都經不起考驗，大罷免從頭到尾，就是讓這群人躲在公民團體的外衣下，實際上做著暗箭傷人的勾當。他們不敢露面，躲在網路社群中胡說八道，詐騙集團騙錢，罷免團體騙票，造謠生事、欺騙人民手段，完全一模一樣。

▲國民黨桃園立委牛煦庭今天下午赴桃園地檢署按鈴控告罷免團體李姓女士造謠誹謗與意圖傳播不實之事。（圖／記者沈繼昌攝）

牛煦庭表示，「罷團李女士造謠已非第一次，為了拉連署，造謠我們刪除育兒津貼，但事實上，育兒津貼是連衛福部都在立院認證，完全沒有刪除，但這群人完全沒有查證、憑著自己的認知，就散播謠言；最近甚至在網路上看到又一次的抹黑，說我在尊爵飯店宴請陸配與家人，到高級飯店吃好料！更可惡的是，李女士希望Thread上的罷團好朋友幫忙擴散！」

牛煦庭強調，「我這輩子，不曾在尊爵飯店，請過任何人吃飯，我不知道這個幻想是怎麼出現的，但非常清楚，李女士個人的幻想，如果形於文字，而且有意散播，就是公然造謠。這不只涉犯刑法第310條第2項誹謗罪，也符合公職人員選舉罷免法第104條，傳播不實之事、意圖使被罷免人罷免案通過。」

牛煦庭呼籲，桃園第一選區的選民要擦亮雙眼，惡質的暗箭傷人，不應該是這裡的政治主旋律，他們越抹黑，我們更磊落，相信選民最後能明辨是非，理性判斷，做出正確的選擇。