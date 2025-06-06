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社會 社會焦點 保障人權

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局與嘉義縣刑事警察大隊接獲情資，民雄鄉轄內桌遊館假藉德州撲克競賽名義供民眾賭博，3日持搜索票查緝，查獲現場負責人、荷官、賭客等21人，查扣賭資6萬多元、籌碼、賭具、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物，警方詢後依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

▲大學校園週邊經營德州撲克吸引大學生，嘉縣警持票逮21人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲大學校園週邊經營德州撲克吸引大學生，嘉縣警持票逮21人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方調查發現，33歲謝姓男子1月起租下某大學週邊平房，以「德州撲克協會」名義舉辦限時錦標賽，並於LINE、IG及臉書等社群平台張貼招攬訊息，更聯名大學德州撲克社團藉以吸引學生賭客，其中查獲賭客具學生身分有8人。賭客以現金兌換籌碼方式，將抽頭金偽裝成手續費方式供不特定人參與競賽賭博，賭局結束後可再將籌碼兌換成現金。

▲大學校園週邊經營德州撲克吸引大學生，嘉縣警持票逮21人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

該桌遊館平時以聯名折扣、額外獎勵等噱頭藉以招攬不特定賭客聚賭，為讓競技活動熱絡甚至合資股東都親自上場把玩，經調查發現查獲之賭客中，其中2人身分更是賭場合資股東，而謝男招攬賭客聚賭，且無營業登記執照，也無合法協會立案證明，全案依涉嫌公然賭博罪移送賭客15人，並將經營職業賭場負責人謝男及員工等6人依刑法營利賭博罪移送法辦。

民雄警分局長吳俊德表示，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營職業賭場，企圖以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，以規避警方查緝。警方絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立協會為名從事賭博行為，將持續強力執行「掃蕩賭博」工作，以穩定社會治安。更呼籲，若民眾發現類似可疑場合，應立即通報警方，共同維護社會治安。

▲大學校園週邊經營德州撲克吸引大學生，嘉縣警持票逮21人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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