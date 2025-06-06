警臨檢遭猛撞！頭部爆血噴分隔島畫面曝　同仁急喊：學長你先壓著

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市大安分局8名員警今(6日)凌晨0時許在建國高架辛亥匝道執行臨檢勤務，未料一名蔡姓通緝犯(36歲)竟拒檢衝撞，導致沈姓、鄭姓2名員警受傷，後現場員警連開12槍，將蔡嫌擊斃。而現場密錄器畫面也曝光，沈員在遭撞後頭部受創、滿臉鮮血跌坐在分隔島旁，一旁同仁還驚恐大喊「學長你先壓著！」

▲北市通緝犯衝撞臨檢站，沈姓員警破頭濺血，同仁急喊「學長你先壓著」。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方初步調查，蔡嫌因詐欺案件而遭通緝，今凌晨獨自開車行經建國高架時，發現匝道處有員警設置臨檢站，擔心通緝身分曝光、以及車內毒品被查獲，因此拒檢、衝撞臨檢站，導致沈姓員警頭部受創濺血、鄭姓員警四肢擦傷。

現場員警見蔡嫌駕車衝撞後，立即拔槍喝斥，並朝蔡嫌座車連開12槍，子彈集中蔡腹部、腋下，導致其重傷，經送醫搶救後仍因失血過多宣告不治死亡。

現場的密錄器畫面拍下，當時沈員遭到猛撞後，整個人癱軟、跌坐在分隔島旁，水泥灰的分得導護欄上還染上一大片血跡，沈員頭部受創、鮮血泊泊湧出，沈員還一度伸手擦血；一旁同仁見狀後驚恐萬分，頻頻喊「學長、學長，你還好嗎？」確認沈員狀況，發現他頭部不斷出血後，連忙疾呼「學長你先壓著！」幸沈、鄭2警送醫治療後，均無生命危險。