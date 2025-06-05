桃園社區住戶翻垃圾找東西「誤觸紅外線」　慘被壓縮機輾死

▲桃園某社區住戶伸頭翻找垃圾時，疑似誤觸紅外線裝置，被社區新購入的垃圾壓縮機壓死。（資料照／讀者提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某社區5月間發生離奇意外，一名住戶發現家中重貴重物品疑似打包當成垃圾丟進垃圾回收區，會同社區保全前往尋找時，疑似誤觸垃圾壓縮機的紅外線裝置，導致壓縮機啟動輾壓，住戶來不及逃脫慘被輾壓，經送醫急救仍宣告不治。家屬質疑壓縮機設計不良釀禍，中壢警方已報請桃園地檢署相驗釐清死因。

據指出，中壢區某社區53歲許姓住戶，5月中旬返家時，發現家中貴重物品竟不見了，懷疑可能被打包放進垃圾桶丟進社區垃圾回收區，急忙找來社區保全，前往回收區的垃圾壓縮機翻找，結果發生意外慘遭壓死。

▲桃園市中壢區某社區住戶5月中旬發生住戶翻找垃圾時，疑似誤觸紅外線裝置導致被輾壓受傷送醫不治，警方到場調查。（資料照／讀者提供）

中壢警方到場調查，了解意外發生原委。據指出，住戶可能不清楚垃圾壓縮機操作，未注意垃圾子車位於壓縮機下方，四處翻找時疑似誤觸紅外線裝置，導致壓縮機啟動被輾壓，雖經保全緊急送醫急救，但仍因傷勢過重不治，警方已報請桃園地檢署相驗，初步判斷是窒息致死，並無他殺可能，至於真正死因仍待進一步調查。

意外發生後，家屬表示不清楚死者要找的是什麼貴重物品，但質疑社區新購入的垃圾壓縮機設計不良，也認為社區並未明確告知住戶正確使用方式，才釀成悲劇。據指出，該社區於今年4月間才添購這台搭載紅外線感應的垃圾壓縮機，目的是節省垃圾占用空間，沒想到才一個月，就發生壓死住戶的意外。