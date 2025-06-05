大谷超愛吃！日本咖哩店去年創「最多倒閉」紀錄　主因曝光

▲日本咖哩飯是家家戶戶從小吃到大的國民美食。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日式咖哩飯是所有日本媽媽都會做的經典美食，也是日本棒球巨星大谷翔平深愛的日式料理，不論是在故鄉岩手或是加入日職後生活的北海道旭川，到處都有他曾留下足跡的咖哩店，甚至婚後他也坦言最喜歡的愛妻料理就是乾咖哩，不過這樣一道深受日本人喜愛的美食，卻在去年（2024）創下倒閉件數歷史新高。

根據《帝国データバンク》報導，包含印度咖哩在內的大型日本咖哩店，在2024度共有13家倒閉（負債超過1000萬日圓、進行法律清算的案件）創下歷史新高，而今年也已經有2件，若再加上小規模的日本咖哩店，實際休業或倒閉的咖哩店可能更多。

日本咖哩店在前幾年的疫情期間，生意不減反增，受益於適合外帶與外送服務，不僅能迅速上桌，食材也相當平價，具有其他外食料理難以具備的經營優勢。因此，從個人創業到大型連鎖餐飲企業、專營即食咖哩的電商公司、行動餐車等，各類型的咖哩店紛紛投入市場。

不過疫情結束後，日本民眾的外送需求逐漸減少，加上午餐市場競爭激烈，使得許多咖哩店的經營惡化。再加上近期不僅蔬菜價格，連白米價格也急遽飆升，原材料成本的上漲，對中小型咖哩店造成了重大衝擊。

根據以日本全國平均計算、用於家庭料理咖哩飯的原材料與水電費等成本所推算的「咖哩飯物價指數」顯示，2024年度每餐成本達到365日圓，創下過去10年來的新高。特別是「白飯」部分，由於白米價格上漲，與5年前相比上漲了1.4倍；而作為咖哩配料的「肉類與蔬菜」，也因日圓貶值導致進口牛肉價格高漲，加上氣候異常推高蔬菜價格，與5年前相比上漲了1.3倍。不僅食材成本增加，連同電費、人力等營運成本也同步上升。

目前考量到赴日旅遊的外籍旅客數不斷攀升，日本咖哩也是相當受到外國人歡迎的美食，位在日本觀光區的連鎖店藉由在美食廣場或郊區新開店舖來提升顧客數與客單價。然而，香料價格在中長期內預計仍將維持高位，加上白米與蔬菜價格走勢難以預測，咖哩店未來的經營動向備受關注。



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