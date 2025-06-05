　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大谷超愛吃！日本咖哩店去年創「最多倒閉」紀錄　主因曝光

日本咖哩飯是家家戶戶從小吃到大的國民美食。（pexels提供）

▲日本咖哩飯是家家戶戶從小吃到大的國民美食。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日式咖哩飯是所有日本媽媽都會做的經典美食，也是日本棒球巨星大谷翔平深愛的日式料理，不論是在故鄉岩手或是加入日職後生活的北海道旭川，到處都有他曾留下足跡的咖哩店，甚至婚後他也坦言最喜歡的愛妻料理就是乾咖哩，不過這樣一道深受日本人喜愛的美食，卻在去年（2024）創下倒閉件數歷史新高。

根據《帝国データバンク》報導，包含印度咖哩在內的大型日本咖哩店，在2024度共有13家倒閉（負債超過1000萬日圓、進行法律清算的案件）創下歷史新高，而今年也已經有2件，若再加上小規模的日本咖哩店，實際休業或倒閉的咖哩店可能更多。

日本咖哩店在前幾年的疫情期間，生意不減反增，受益於適合外帶與外送服務，不僅能迅速上桌，食材也相當平價，具有其他外食料理難以具備的經營優勢。因此，從個人創業到大型連鎖餐飲企業、專營即食咖哩的電商公司、行動餐車等，各類型的咖哩店紛紛投入市場。

不過疫情結束後，日本民眾的外送需求逐漸減少，加上午餐市場競爭激烈，使得許多咖哩店的經營惡化。再加上近期不僅蔬菜價格，連白米價格也急遽飆升，原材料成本的上漲，對中小型咖哩店造成了重大衝擊。

根據以日本全國平均計算、用於家庭料理咖哩飯的原材料與水電費等成本所推算的「咖哩飯物價指數」顯示，2024年度每餐成本達到365日圓，創下過去10年來的新高。特別是「白飯」部分，由於白米價格上漲，與5年前相比上漲了1.4倍；而作為咖哩配料的「肉類與蔬菜」，也因日圓貶值導致進口牛肉價格高漲，加上氣候異常推高蔬菜價格，與5年前相比上漲了1.3倍。不僅食材成本增加，連同電費、人力等營運成本也同步上升。

目前考量到赴日旅遊的外籍旅客數不斷攀升，日本咖哩也是相當受到外國人歡迎的美食，位在日本觀光區的連鎖店藉由在美食廣場或郊區新開店舖來提升顧客數與客單價。然而，香料價格在中長期內預計仍將維持高位，加上白米與蔬菜價格走勢難以預測，咖哩店未來的經營動向備受關注。


更多鏡週刊報導
日本政府大量釋米卻賣不完　東京大型商場：不再補貨
日本國寶「木乃伊龍」真身揭曉　科學家：是11世紀的日本貂
94％民眾「超有感」物價沖天　日本宣布將減免每戶626元電費

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
油門踩太多！70歲嬤衝進水果行　顧客嚇逃
快訊／五楊高架8車連環撞　現場慘況曝
周杰倫臉凹暴瘦！京都同框粉絲親切態度曝
32歲韓男星「遭未婚妻抓姦」　只穿內褲下跪
千萬賓利、麥拉倫法拍全流標　僅4車款成交
威力彩9.2億！詹惟中曝西元生年尾數「這3碼」財運最好
綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反
快訊／正取全退貨！高中生涉造假　中國醫、中山醫不錄取

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁不惜一切「消滅烏克蘭」　美前國務卿警告：他越來越失控

2歲弟家門口玩耍「斧頭飛來」砍頸亡！　爸爸喊：為了趕猴子

生育率連3年探新低！　越南正式取消「二胎政策」

大谷超愛吃！日本咖哩店去年創「最多倒閉」紀錄　主因曝光

台男在馬來西亞「遭列車輾斃」死因出爐　身體多處重傷亡

印尼情侶「婚前激戰」被罰100下公開鞭刑！表情扭曲　殘忍畫面曝

富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

想看色色片「先驗證個資」　Pornhub關站抗議法國政府

違法侵占日本史蹟地經營露營場　中國籍夫妻全認罪被判刑

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

普丁不惜一切「消滅烏克蘭」　美前國務卿警告：他越來越失控

2歲弟家門口玩耍「斧頭飛來」砍頸亡！　爸爸喊：為了趕猴子

生育率連3年探新低！　越南正式取消「二胎政策」

大谷超愛吃！日本咖哩店去年創「最多倒閉」紀錄　主因曝光

台男在馬來西亞「遭列車輾斃」死因出爐　身體多處重傷亡

印尼情侶「婚前激戰」被罰100下公開鞭刑！表情扭曲　殘忍畫面曝

富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

想看色色片「先驗證個資」　Pornhub關站抗議法國政府

違法侵占日本史蹟地經營露營場　中國籍夫妻全認罪被判刑

《超人》李同國女兒、大發暴風成長　「氣質五官像到媽媽」韓網驚呆：變超美

畢業季數位指南！TikTok、YouTube陪新鮮人滑出人生新篇章

蘇花公路和仁路段管制閘門施工　6月9至13日機動交管

外送員送餐吸菸、食品未包覆完整恐挨罰　業者：配合政策

陸：台灣「資通電軍」駭客竊取「聯合利劍」軍演情報

五楊高架桃園段8車連環撞　25歲男疑未保持安全距離釀禍

東體瞄準9人選秀！朱盟動向受矚、天花板林立？教頭看好首輪

中華醫大頒144萬獎助金　73位特殊教育學生「華耀青春」不畏挑戰

貪快騎上人行道擦撞賓士　外送員慘了！最少罰1600+吊扣駕照

玉兔「第一天送兒上學」爆哭！　昔笑太誇張…今改口：我整個不行

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

國際熱門新聞

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

即／川普：全面暫停哈佛新生簽證入境申請

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭扯斷亡

翻臉導火線曝　川普對馬斯克徹底失去耐性

科學家新發現「超級地球」可能存在類地生命

17歲正妹吃外送「有毒蛋糕」痛苦亡　閨蜜下毒手冷血目睹全程

普丁堅決回擊烏克蘭　川普通話75分鐘沒促成和平

「美ADP報告難看」川普開砲！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2.5％

台灣最新50大富豪　富邦蔡家兄弟奪回榜首

台積電是成功案例！　美商務部長：重談拜登版晶片補助款

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

即／李在明當選南韓總統　美白宮「警告中國」

更多熱門

相關新聞

攝取鮭魚、雞蛋輕鬆成髮量富翁！

攝取鮭魚、雞蛋輕鬆成髮量富翁！

現代人因為壓力大、作息不正常甚至是賀爾蒙影響，很多人都會有落髮的困擾，除了養成良好生活習慣，也可以透過飲食來輔助養髮，以下就推薦5種有益食材，可以適當攝取幫助維持髮絲健康。

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

日「地鐵駕駛」遭乘客攻擊！意識模糊送醫

日「地鐵駕駛」遭乘客攻擊！意識模糊送醫

日本新生兒數「跌破70萬人」創新低

日本新生兒數「跌破70萬人」創新低

關鍵字：

日本咖哩料理食材倒閉

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面