日本7月大地震恐怖預言！　日國家旅遊局回應：毫無科學根據

▲近日許多網路傳言稱，日本7月可能發生大地震。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

網路瘋傳日本7月可能會發生大型災難，除了台灣外，相關傳言在香港越演越烈，甚至已經有民眾開始避免前往日本旅遊，使得部分航空公司被迫減少航班。對此，日本國家旅遊局（JNTO）香港辦事處發文澄清，指該傳言毫無科學根據，呼籲民眾保持冷靜。

根據《日本放送協會》報導，近日有關日本7月將遭遇大災難的傳言在香港社群媒體中迅速蔓延，引起部分民眾恐慌，並開始避免前往日本旅遊。而相關傳言則是源於日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》，該書曾提及日本可能在7月發生大海嘯。

相關內容透過YouTube等平台迅速擴散，據統計，與此話題相關的繁體字影片在YouTube上至少有220部，播放次數累計超過5200萬次。

不僅如此，曾精準預言緬甸大地震的泰國命理師Mor Plai也預測，日本在7、8月間有可能會發生地震，同時日本與印尼之間的海底火山也可能爆發，並波及富士山。

相關言論引起民眾擔憂，因此主動避開日本旅遊，導致部分航空公司自5月起調整航班，減少部分航線班次。

日本國家旅遊局（JNTO）香港辦事處則發文澄清，傳言中的地震日期與地點均無科學根據，呼籲民眾冷靜，並建議旅客在安排行程時，應多參考官方機構發布的科學資訊，以免受到不實消息影響。