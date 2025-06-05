陸媒曝北京法官捲鉅款「潛逃日本」　報導秒遭刪除

▲北京第三中級人民法院。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國媒體財新4日報導，北京第三中級人民法院一名執行助理法官在中國「五一」假期前，帶著人民幣數億元的法院執行款，潛逃到日本。報導已被下架，但仍在微信上引發討論。

報導指出，該名執行助理法官名叫白彬，過去就讀北京某大學法學院，表現優異，曾在2014屆畢業典禮上被法學院院長提及，「白彬去新成立的第三中院（北京第三中級人民法院），有這樣的培養成績，我作為院長真的很高興」。

報導引述消息靈通人士表示，白彬今年年初提出要辭職，但至案發時要求都未獲批准；且白彬早準備要潛逃，先前陸續將錢轉移至國外，並獲得希臘國籍。但事發前女友向友人炫耀，遭人舉報，白彬得知被舉報後，在五一假期前攜家人逃到日本，但目前未掌握其行蹤。

報導表示，外界流傳涉案金額為人民幣1.3億元（約新台幣5.4億元）、2億元，還有傳言說金額接近3億元，但目前未有任何消息證實涉案金額數目。有多名受訪者稱，這筆鉅款是來自某個或多個非法集資詐騙案的執行款。

報導說明，執行款是指當事人依據生效的法律文書申請法院執行的涉案款（物），包括賠償費、違約金、償還借款、訴訟費、評估費、鑑定費等費用。

被執行人須向法院支付執行款，由法院轉交給勝訴方，但執行款的管理沒有統一規定，基本上是由各級法院設立帳戶收取款項，過去也曾發生法院款項被挪用的案件。2005年，天津海事法院發生財務人員挪用、貪污約1.2億元的執行款，凸顯法院執行款管理制度的缺失。

爾後，中國修訂相關規定，要求執行人員不直接收取現金和票據，若必要直接收取，應當要有至少2名執行人員在場。一名曾在北京法院執行系統工作多年的前法官說，法院執行局人數一向較少，單人執行情況時有發生，只要執行人持有法官證和執行通知單，銀行通常都會放行，且執行通知單哪裡都能列印。

報導引述多方消息來源稱，白彬在執行上發現上述漏洞，透過在線上傳送執行單，將執行款轉到私人帳戶。

事發後，時任北京西城區委常委、紀委書記、監委主任朱平已在今年5月底「空降」北京第三中級人民法院，出任副院長。報導以「亡羊補牢，猶未晚也」形容。

在財新記者發稿前，北京第三中級人民法院的官網已搜尋不到白彬的相關訊息。

財新針對此事的報導已被下架，但文章仍在微信間流傳，有律師事務所、律師經營的公眾號討論此事，並提出報導疑點。

有文章指出，在編制內的法官如何辦理希臘護照，以及白彬如何在被舉報後，仍能順利逃到日本。不過，在社群平台微信上的相關討論文章持續遭網管刪除。