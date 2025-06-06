川普、馬斯克「全面開戰」！　BBC分析2人最糟下場

▲馬斯克上周才辭去政府臨時職務，如今已與川普正式撕破臉。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普、世界首富馬斯克「全面開戰」，但2人之間的衝突將如何發展？BBC分析，馬斯克的事業可能遭遇強烈衝擊，例如失去政府補貼或合約，甚至遭到商業調查，但川普的政府議程及黨內影響力恐怕也會被削弱，面臨巨大政治挑戰。

BBC指出，「世上最富有的人」槓上「世上最有權勢的男人」，「同時令人感到恐怖、迷人又震驚。」儘管人們很容易沉迷在雙方你來我往的謾罵與威脅，但這其實相當令人恐懼，因為其中一人管理著價值數十億美元的跨國企業，另一人則在混亂又危險的世界裡領導超級大國。這也令人相當震驚，因為雙方都在用自己的方式，行使著真正的權力，「坦白說，你不知道他們下一步會做什麼。」

儘管難以預測，BBC仍試圖分析，世上最富有的人，和世上最有權勢的男人開戰，將會走向何方？「這將會是一趟顛簸的旅程，請繫好安全帶。」

國會共和黨人可能發現，川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）可能更難推動，因為馬斯克已經表態，願意支持那些實際上不認同法案、但不敢公開質疑的共和黨人，甚至提供資金方面的贊助，這將導致川普積極推動、可能定義他第2任期，同時卻也備受爭議的議程，面臨極大挑戰。

▲ 川普與馬斯克一度吹噓兄弟情誼，如今卻正式決裂。(圖／路透)



川普一直以毀滅性的反擊能力自豪，如今也不會放過任何打擊馬斯克的機會。但是，那些仍在政府任職的DOGE盟友該何去何從？馬斯克相關公司的政府合約是否會被取消？拜登時期針對馬斯克的商業調查是否可能重啟？

川普在自家社群媒體發文威脅，「節省我們數十億預算的最簡單方式，就是終止馬斯克的政府補貼與合約。」若他真的動員國家機器對付馬斯克，這名科技億萬富豪也將嚐到苦頭。

特斯拉股價5日暴跌14%，CNBC估計該公司市值已縮水1520億美元，跌破1兆美元大關，目前剩下9160億美元左右。儘管如此，特斯拉每股仍有278.40美元，高於去年同期的178美元。

此外，馬斯克也有近乎無限的資源能夠應對，包括在2026年期中選舉贊助共和黨反叛者，甚至扶植川普的挑戰者。他或許無法戰勝整個川普政府，卻可以讓對方付出高昂的政治代價。