川習熱線後的中美關係？　時殷弘：難預言能達成重大和經久的緩解

▲中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平昨（5）日晚間與美國總統川普通電話。中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘向《東森新媒體ETtoday》分析，很難預言雙方能達成重大和經久的緩解，但中美元首互訪也不是全無可能。

習近平在電話中呼籲，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增進各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。據新華社引述，川普表示美中關係十分重要，美方願與中方共同努力落實協議。習近平歡迎川普再次訪華。

時殷弘指出，昨天中美兩國元首突然通話90分鐘，據川普稱幾乎完全集中於經貿領域，相約「雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。（新華社報導語）」

時殷弘接著研判，鑑於中美兩國僅在經貿方面的對立就激烈、深刻、廣泛和複雜，加上還有同樣的地緣政治等競鬥，因而很難預言能達成重大和經久的緩解。

時殷弘分析，假如沒有重大緩解，那麼（中美元首）互訪也不是全無可能，但可能性小於拜登執政期間，而且互訪本身不會造就重大緩解。假如有重大的緩解，那就很可能導致互訪，但這緩解很難經久。

另外，習近平昨日告訴川普，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

新華社通稿幾乎聚焦談論中美經貿，此處卻特別提及台灣。對此，時殷弘表示，中國在國際交往中必對外國政府提及甚或強調台灣問題上的「一個中國原則」，而且對美大多側重抨擊台灣當局，在美國防長幾天前香格里拉演講後亦如此。