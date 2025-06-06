中美元首通話10細節　言而有信？陸官媒看透川普的「不確定性」

▲習近平昨「應約」與川普通話90分鐘。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平昨5日應約與美國總統川普熱線90分鐘，主要討論中美關稅貿易協議，甚至包括「台灣問題」。《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今（6）日發文分析，相隔五個月中美元首再次通話，這也是川普期待很久的電話，雙方談話也透露出10個意味深長的細節與信號，像是「應約」「兩個尤」「日內瓦」「台灣問題」「落實」，該文也強調川普最大確定性就是「不確定性」，中方依舊會「聽其言、觀其行」，並且提醒川普要「言而有信」。

《新華網》副總編輯劉洪創辦的時政類微信公眾號「牛彈琴」今發文分析10點中美元首通話細節與釋出訊息，細節一「應約」：依照《新華社》第一時間權威發布新聞稿，「中國領導人『應約』同美國總統川普通電話」，這是常見外交術語，言下之意是，「川普主動發起，中方積極配合。」事後川普評價，「這是很愉快的一通電話。」

細節二「兩個尤」：《新華社》通稿稱，「中國領導人告訴川普：校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。」 分析上述「兩個尤」，第一個「尤」強調尤其要排除各種干擾甚至破壞；第二個「尤」更為重要，是很有現實針對性的。

細節三「日內瓦」：中國領導人對川普說，「根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。」

上述談話要注意三點，「美方提議」、「日內瓦會談邁出了重要一步」、「證明對話和合作是唯一正確的選擇」，川普也贊同這一點，並且告訴中國領導人，「兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。」

細節四「原則」：中國領導人指出，「雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果」。對此，「中方是有誠意的，同時也是有原則的。」

「牛彈琴」也分析細節四，「我個人的看法，還是那句話，打，奉陪到底；談，大門敞開。」

細節五「落實」：一些美國政客總是攻擊中國沒有落實協議，卻沒看到美國採取的各種消極舉措。中國領導人也講到了信用問題、方法問題，也明確要求美方撤銷消極舉措。川普表態也很積極，「根據《新華社》通稿，他告訴中國領導人：美方願同中方共同努力落實協議。因此，落實很重要。」

細節六「台灣問題」：每次都必談「台灣問題」，這是中國核心利益中的核心利益。中國領導人告訴川普：美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。這也是極具現實針對性的。《新華社》通稿引用川普的一句話，「美方將繼續奉行一個中國政策。」

細節七「十分尊重」：代表川普的表態，依據《新華社》通稿川普稱「十分尊重中國領導人，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。」聽起來積極，但美國的政策依舊是聽其言，更重要的，是觀其行，還是要言而有信。

細節八：「歡迎中國留學生」：川普鄭重表態，「美方歡迎中國留學生來美學習」。但日前對於哈佛一連串制裁，全世界看在眼裡，也觀察川普是否兌現承諾。

▲ 美國總統川普2017年出訪北京，如今訪華有望提上議事日程。（圖／路透）

細節九：「盡快新一輪會談」：川普在電話後第一時間發推說，「這次我們都沒有討論俄烏或伊朗問題，幾乎完全聚焦在貿易問題上，我們將向媒體公佈即將舉行的會晤的具體安排和時間……」

細節十「川普訪華」：《新華社》通稿最後說，（中國領導人）歡迎川普再次訪華，川普表示誠摯感謝，這也代表訪華終於提上議事日程。



一晃眼，4個月之間，美國發生了很多事情，中美關係也發生了很大變化。針對上述10個細節，「牛彈琴」也分析提醒，「川普不是一個傳統的政治家，他最大的確定性，就是他的不確定性，哪怕180度大轉彎，對他來說，也不是什麼難事。」

「兵來將擋水來土掩」，中國已經發展到這個階段，最關鍵做好自己的事情。「聽其言、觀其行」，爭取最好的結果，做好最壞的打算。畢竟，經歷了川普1.0，經歷了拜登時期，中國對美國有了更深刻的瞭解，也更有自信去應對更高超的外交藝術。

