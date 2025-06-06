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川普馬斯克開撕　美媒揭「真正原因」

▲▼ 美國億萬富翁馬斯克和總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克和川普鬧翻，透過社群媒體隔空互嗆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克和總統川普本來關係不錯，甚至豪砸近3億美元替川普助選，但兩人卻在本周徹底決裂。美國媒體Vox Media報導，兩人關係急轉直下的導火線並非川普主導的稅收預算計畫「大而美法案」，而是一連串的事件堆疊而成的結果，包括金錢承諾落空等，這也顯露出馬斯克的政治影響力，其實遠不如他所想的那麼大。

川普近日才在白宮橢圓辦公室替馬斯克舉辦告別記者會，但時隔短短數日，兩人公開撕破臉，雙雙發聲指責對方。馬斯克重砲批評川普的「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill），川普則是宣稱對馬斯克感到非常失望，直說「我和伊隆（馬斯克）關係曾經很好」，一語道破兩人現在急轉直下的關係。

這項法案包括減稅、削減醫療補助與其他項目的資金，以及針對川普優先事項如邊境安全的新支出，這將大幅增加國債與預算赤字。馬斯克聲稱，他反對川普法案是出於公共利益與原則考量，且此一立場早在離開白宮之前就已經開始，但許多人猜測可能另有動機，包括商業利益，因為法案削減許多針對清潔能源以及像特斯拉這類電動車的補貼。

馬斯克與川普決裂的導火線並非源自這項法案，原因其實更加深層，包括川普和內閣成員對政府效率部的失望、白宮撤回馬斯克舉薦的艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長提名、馬斯克承諾但未兌現的1億美元捐款。

報導稱，這一切的關鍵轉折點出現在今年3月。在多名內閣部長抱怨之後，川普認為馬斯克應該要與各部會首長合作，但這對馬斯克來說，相比最初幾周幾乎可說是擔任聯邦政府超級營運長的角色定位，是個明顯降級。此外，馬斯克在內部權力鬥爭之中也逐漸失利，報導舉例，他敗給財政部長貝森特（Scott Bessent）。據傳馬斯克曾詢問白宮能否想辦法把他的特殊政府雇員120天期限延長，但遭到拒絕。

在此之際，川普團隊也對馬斯克越來越失望。依據紐約時報，馬斯克曾承諾要給1億美元資助川普，但最終未能兌現。另外，馬斯克結束政府職務之後，川普立刻撤回對馬斯克親密盟友兼好友艾薩克曼出任NASA署長的提名；這看起來很像是對馬斯克的報復，儘管川普宣稱之所以撤回提名，是因為剛得知艾薩克曼過去曾向民主黨捐款，但其實這些捐款早已被披露。

文中提到，馬斯克試圖發起一場反對川普法案運動，但他做得到嗎？在川普與馬斯克的對決之中，幾乎沒有共和黨議員會站在馬斯克這邊，對馬斯克來說，風險在於他試圖左右政治局勢的動作，最終可能會暴露出他的政治影響力其實遠不如他所想的那麼大。

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