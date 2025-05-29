赴瑞士攜毒入境桃機！港男為還債夾帶「近30公斤毒品」闖關慘了

▲香港籍肖姓男子今年3月間從瑞士攜毒入境桃園機場，海關與航警人員打開托運行李箱查獲二級毒品搖頭丸與三級毒品K他命等毒品。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍肖姓男子今年3月間遠赴荷蘭、瑞士再入境桃園國際機場，在機場通關時，海關與航警人員透過X光機檢驗其托運行李察覺有異，當場開箱後發現夾帶俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA、三級毒品K他命，經量秤後分別重達17.56公斤與10.05公斤，市值逾5千萬元；肖嫌辯稱不知行李箱暗藏毒品，以為是象牙、黃金等物，但坦承因欠債為了10萬港幣酬勞才鋌而走險，航警局偵訊後依運輸、販賣第二級與第三級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，目前肖姓男子在押中。

▲香港籍肖姓男子今年3月間從瑞士攜毒入境桃園機場，航警人員在托運行李箱查獲二級毒品搖頭丸與三級毒品K他命等毒品。（圖／航警局提供）

航警局指出，35歲的港籍肖姓男子於今年3月18日在桃園機場第一航廈入境，海關與航警局安檢大隊查出其托運行李有通關時被X光機察覺有異狀，經開箱行李時赫然發現箱內竟無任何掩飾物，僅有黃、白色相間藥錠7包及白色塊狀結晶物5包，經航警檢測黃白色藥錠為第二級毒品MDMA（毛重17.56公斤），白色塊狀結晶物為第三級毒品K他命（毛重10.05公斤）等證物。

▲香港籍肖姓男子今年3月間從瑞士攜毒入境桃園機場，航警人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局偵訊時，肖嫌聲稱，行李貨物由香港上手約定以港幣10萬元為酬勞，指於同年3月15日前往荷蘭阿姆斯特丹鹿特丹火車站，取得裝載第二級毒品MDMA及第三級毒品K他命之行李箱，持該行李箱再轉至瑞士蘇黎世國際機場搭機經由香港再轉機來台。肖嫌辯稱上手僅告知攜帶行李內為象牙、黃金等貨物，不知實為毒品，他因個人欠債經濟拮据才鋌而走險，警方告知行李裝載為毒品等物後悔不當初。

航警局表示，本案係利用高價誘使前往歐洲運毒來台，所幸入境前即被查獲，並截毒於關口，航警局將持續加強邊境緝毒工作，籲請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮終生受害；此外，運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，另製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，籲請國人勿因一時貪念而觸法，導致終生遺憾。