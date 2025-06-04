捐熱血、護治安、抗噪音系列活動　桃園警分局另類慶祝警察節

▲桃園警分局今天上午與新竹捐血中心舉辦捐血活動，分局長王智民（左）與副分局長林友銘（右）舉起袖子捐血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分為展現警察博愛及熱心公益，今（4）日與新竹捐血中心攜手合作舉辦捐血活動，特別還邀請大園、龜山、八德及蘆竹等分局同仁與市民共同響應，分局長王智民等人也捲起袖子響應，現場還進行防詐防毒等治安、交通宣導，另外也會同市府環保局合作，展示聲音照相科技執法設備，已顯示對噪音車輛取締的用心，以另類方式慶祝警察節。

桃園警分局長王智民表示，這場捐血活動結合刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊也針對當前防詐防毒等治安與交通重點工作進行宣導。現場也會同桃園市環保局展示聲音照相科技執法設備，因噪音車輛不僅對居民生活造成困擾，噪音汙染也會分散駕駛人注意力，提高交通事故風險。

▲桃園警分局今天上午與新竹捐血中心舉辦捐血活動，分局長王智民（左三）等人在現場進行防詐、防止噪音等宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園警分局與環保局會持續共同密集不定期辦理聯合稽查，透過AI巡防技術與大數據分析所建置的噪音熱點圖資庫，作為稽查部署依據，針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，以遏止深夜擾民情事、落實靜桃計畫，期盼為市民打造更安靜、宜居的生活環境。

這項捐血活動除鼓勵警察同仁參與外，並邀請警眷、各協勤民力及市民朋友齊心挽袖捐血。新竹捐血中心指出，每位無私奉獻的捐血人，都是默默為社會、為生命點燃希望的英雄，捐血一袋，救人一命，希望透過活動聚結更多正能量，不僅能充實血庫，也提升社會大眾的防詐意識。