出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血：還被註記

▲有些人去泰國旅遊會嘗試大麻。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

近年來不少台灣人去泰國旅遊，都會想試抽大麻或吃大麻軟糖，但一名網友表示，他去年在泰國好奇吃了大麻糖果，回台永久不能捐血，還被註記。

原PO在Threads發文，表示他去捐血才知，去年因為去泰國好奇吃了大麻糖果，讓他回台永久不能捐血了，為此感到很難過，「也只能為自己的行為負責了，如果提早知道這件事，我會為了捐血不去嘗試的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲如果食用大麻糖果或抽大麻，回台終身不得捐血。

有人在貼文底下問，捐血車怎麼知道吃過大麻糖，原PO回，「抽血前會驗血色素、問有沒有霧眉、吃過毒品、洗牙、大腸鏡等等等，當然都會誠實告知，只是我以為大麻只會限一兩年不能捐血而已…但因為台灣大麻是非法的，法律覺得你會有上癮再犯可能，所以被註記永久不得捐血。」原PO也提醒，「千萬不要利用捐血去檢驗自己的愛滋！愛滋有潛伏期！驗愛滋有自己的管道！」

據悉，曾吸毒或慢性酒精中毒者永不得捐血，而不管是醫療或是娛樂用大麻在台灣都是非法的，屬於二級毒品大麻，種植、持有、買賣都會有刑責。

此外，泰國在2022年6月成為亞洲首個大麻除罪化國家，大麻店隨處可見，除了吸引觀光客，市值達數百億泰銖產值。但如今將踩煞車，泰國公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsutin）近日指出，無論泰國民眾或遊客，沒有醫療證明都不能使用大麻，這新規定在40天內會由公共衛生部發布施行。

延伸閱讀

▸ 伴郎婚禮搶捧花求婚「跪錯女友」 結局超意外！當事人苦笑：天塌了

▸ 揪甘心！叫餐意外收到外送員「善意提醒」 她看完苦笑：還要不要吃？

▸ 原始連結