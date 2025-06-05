大執法奏效　台東交通事故明顯下降

▲交通整頓台東縣動起來。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化交通安全管理、降低事故風險，台東縣警察局自今年4月起啟動分區性「交通違規大執法」，鎖定高風險、易肇事違規行為進行強力取締。5月份執法專案成果出爐，全縣共舉發近千件違規行為，展現執法決心。

根據台東縣警察局統計，5月間舉發違規項目中，以無號誌交叉路口未停讓計101件、未繫安全帶219件及無照駕駛100件最為顯著。這些行為多數涉及基本駕駛安全觀念，卻常被駕駛人忽視，構成交通事故潛在風險。

隨著5月起綠島、蘭嶼等離島地區進入觀光旺季，遊客人潮明顯增加，警方也同步啟動離島交通稽查行動。執法重點放在未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等違規行為，5月在離島地區共舉發118件違規，包含4件酒駕案，積極防制因觀光熱潮而可能衍生的交通意外。

警方指出，5月份台東縣發生1件A1類（死亡）交通事故，造成1人死亡，較去年同期的5件6人明顯下降，整體交通安全情況有所改善。受傷人數亦呈現下降趨勢，顯示執法作為初步獲得成效。

儘管數據表現呈正向趨勢，警方強調仍有不少駕駛人抱持僥倖心態，從事酒駕、闖紅燈、不禮讓行人等高風險違規行為。未來將持續以「高密度巡邏＋定點執法」雙軌並進，並配合交通安全宣導，加強民眾守法意識，進一步提升整體道路安全水平。

交通隊隊長吳昇忠呼籲，交通安全需全民共同維護，絕大多數事故都肇因於駕駛人的不當操作，唯有每一位用路人確實遵守交通規則，才能確保自身與他人的安全。他也表示，警察局將持續投入資源與人力，致力打造更安全、友善的行車環境。