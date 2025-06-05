再獲五星肯定　饒慶鈴以「慢經濟」穩健施政走出台東風格

▲饒慶鈴蟬聯《遠見》五星縣長。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

《遠見雜誌》近日公布2025年縣市長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴以71.7%的支持度再度獲得縣民高度肯定，榮獲五星縣長殊榮，總成績穩居全國前三名。饒慶鈴5日親自出席頒獎典禮，並以「慢經濟、快效率」為主軸，分享她對地方治理的理念與實踐成果。

饒慶鈴表示，這份榮譽不僅是對施政成果的肯定，更是縣府團隊與台東鄉親共同努力的成果。她強調，台東選擇一條不同於追求聲量的道路，而是從結構著手、穩步前進，期望讓民眾切實感受到改變的溫度與厚度。

「慢經濟」並非行動遲緩，而是一種尊重地方節奏與自然價值的治理方式。饒慶鈴指出，從熱氣球嘉年華、星空音樂會到慢食文化推廣，縣府將節慶、風景與居民生活緊密連結，營造出既適合遊客來訪，也讓在地居民願意留下的生活環境。

根據《遠見》調查，今年共有五位縣市長獲得五星評價，分別為高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善，以及台東縣長饒慶鈴。台東在環境保護、警政治安、道路交通及消防公共安全等指標表現亮眼，在非六都縣市中排名第三。

縣府指出，過去幾年持續以「慢經濟、快效率」為施政主軸，聚焦在低碳交通、基層醫療、托育支持、文化推廣及城市更新等多元政策面向。包括YouBike持續擴點、離島交通船全面汰換，改善交通便利與安全；原住民及南島文化交流持續深化，強化台東文化的國際能見度。

在生活建設方面，新建衛生所陸續啟用，托育資源穩定擴充，提供更完善的育兒與醫療支持。台東也成為全國唯一連續三年新生兒人數呈正成長的縣市，顯示其宜居條件正逐步累積成果。

城市建設上，縣府以公共空間再造為核心推進舊站特區改造工程。台東圖書總館預計於今年完工，未來將成為融合閱讀、展覽與文化體驗的新地標。此外，兒童遊戲場與休憩設施也同步升級，從生活細節改善市民日常品質。

在觀光與青年政策方面，縣府致力塑造台東成為「讓人想留下、也願意再來」的城市。無圍牆演唱會系列活動——如東浪嘉年華、星空音樂會、熱氣球嘉年華、月光海音樂會與池上秋收稻穗藝術節——已成為台東四季不間斷的文化風景。青年政策則以參與與共創為核心，從政策提案、地方創生到創業輔導，建構年輕人能夠實踐夢想的公共平台。

饒慶鈴最後強調，縣府將以此次五星肯定為鼓勵與鞭策，在民意支持下持續前行，未來無論在托育、生活建設、文化推展或交通細節上，都將聚焦民眾真正關心的議題，穩健推動每一項政策，讓台東的改變持續發生、走得長遠。