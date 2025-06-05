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連環溺水悲劇！議長吳秀華慰問家屬　籲重視海域安全

▲連環溺水悲劇撼動台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲連環溺水悲劇撼動台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東近期接連發生多起溺水事故，短短數日內奪走多條寶貴生命，讓民眾陷入震驚與哀痛，對此，台東縣議會議長吳秀華與多位議員陸續前往罹難者家中致意，並呼籲縣府與民眾提高對海域安全的警覺。

5月28日下午，太麻里南迴公路旁的太麻里出海口驚傳溺水事件。一名六歲男童在小溪戲水時，不慎遭急流沖向出海口。一旁的陳姓釣客見狀立刻跳入海中救人，雖然一度抓住男童，卻雙雙遭大浪吞噬，至今仍下落不明。

今（5）日上午，吳秀華議長與議員翁麗吟、尤忠正、章正輝等人前往兩位失蹤者的家中慰問家屬。吳秀華表示，陳姓男子在危急時刻挺身而出，展現了令人動容的勇氣與善良，「他不顧個人安危救人，是社會真正的英雄，我們都深感敬佩與不捨。」

不幸的不只一件。6月2日，在成功鎮都歷的熱門景點「天空之鏡」，陳姓兄弟因逢海水退潮海流發生變化，18歲的哥哥將自己的浮具給予年幼的弟弟，自己卻不幸溺斃。吳秀華與議員楊秋珍、高美珠於5日下午到死者家中探視，家屬悲慟落淚，現場氣氛哀戚。吳秀華表示，弟弟至今仍受到極大驚嚇，這段經歷恐怕將在他心中留下難以抹去的陰影，盼社會處能加強對家屬與弟弟心理狀況的關懷與輔導。

▲連環溺水悲劇撼動台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲連環溺水悲劇撼動台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東自3月以來海域憾事頻傳，吳秀華呼籲，進入海域活動的民眾，務必遵守基本安全原則，包括穿著救生衣、避免單獨下水、結伴同行，以及事前掌握天氣、潮汐與海象狀況。她也強調，在面對不熟悉或風浪過大的水域時，「寧可不下水，也別拿生命冒險。」

「一場溺水悲劇，不只是奪走一條生命，背後更可能是整個家庭的夢想與希望被摧毀。」吳秀華表示，縣議會將持續要求縣府加強海域活動安全事項的宣導與強化沿海警示設施並請海巡人員加強巡查機制，盼能從制度面降低意外風險，讓台東的海洋之美，能被更安全地親近與珍惜。

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