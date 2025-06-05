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包養網站約高中妹交易！惡男假冒警察白嫖還偷拍　重判8年定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲少女被男子以假警察身分欺騙遭性侵，過程遭錄影，事後還被威脅。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

羅姓男子去年2月間在包養網站上認識高中少女小薇（化名），並相約性交易。結果羅男假扮警察，在旅館中威脅少女「交出1萬5千元」、「免費發生性關係」或「送派出所」，少女不得已而發生關係。過程中羅男還趁著少女閉眼不看時，偷拍下性愛過程；事後更藉機威脅少女。少女最後選擇向校方求助，羅男最後遭逮。最高法院審理後，將羅男判刑8年定讞。

判決指出，羅男在去年2月底連上包養網站，認識當時17歲的小薇，彼此取得對方的LINE，2人還聊起了學測的話題，可見羅男清楚知道小薇當時未滿18歲。2人之後相約5萬元性交易，但羅男實際上並無性交易的真意。

他先透過網友製作了一張貼上自己大頭照的「陳煌銘巡佐」假警察服務證，而後在外套內穿著自行製備之警便衣，並攜帶警便帽、警棍、手銬、密錄器、錄音筆及假警察證等物品，前往赴約。羅男將小薇帶到旅館後，不經意地露出外套內的警察制服，之後更拿出假證件，謊稱要逮捕小薇。之後羅男拿出錄音筆錄因，並開出三個條件：交付現金1萬5,000元私了、送到派出所依法辦理、免費跟他發生性關係。

小薇沒有辦法，只好選擇免費與羅男發生性關係，羅男還拿出「保障雙方意願契約同意書」，並拍攝小薇學生證照片，而後兩次性侵得逞。過程中，小薇因為不想觀看而閉眼，羅男竟趁機拍攝影片。羅男完事後，假裝折斷錄音筆記憶卡，並交給小薇3000元，還假裝刪除學生證照片，2人離開。不過羅男事後又找上小薇，不斷以公開學校、影像等理由，威脅小薇。小薇不堪其擾，向學校輔導老師報告，校方不敢大意，隨即報警處理。

警方在5月間逮捕羅男，檢方提起公訴。一審法院審理後，將羅男判處有期徒刑9年，上訴二審後，羅男與小薇達成和解，二審因此減刑，改判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

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