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巧克力聖代先吃哪一口？看出你內心的不安來源

▲▼心理測驗,巧克力聖代,不安,壓力,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過甜點心理小測驗，就能探索自己內心世界的不安，一起來玩看看吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

光是看著就令人心動的巧克力聖代，你通常會從哪一個配料先下手呢？也許你會說「看心情啊！」但其實，這個看似隨性的選擇，其實可能悄悄透露出你內心深處的擔憂。來玩日本網站《TRILL》心理測驗，透過這個選擇來分析你「其實有點在意」的那件事是什麼吧！

Q：請直覺回答：你會從以下哪一個部分開始吃巧克力聖代？

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▲▼心理測驗,巧克力聖代,不安,壓力,人際。（圖／翻攝自心測官網）

1、餅乾
2、巧克力冰淇淋
3、鮮奶油
4、板狀巧克力

選好了嗎？往下看解答！

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選擇餅乾的人，擔心自己是不是被團體接納

如果你第一口吃的是聖代最上層的餅乾，那代表你很在意「歸屬感」。你可能會習慣觀察整體的關係結構、讀空氣，並且默默在意自己目前在團體中的位置。當有人說「我們大家一起」這類話時，你會不自覺思考自己是否也包含在「大家」之中。

你是個很懂得配合氣氛、維護和諧的人，這讓你在社交場合裡非常受歡迎。不過，有時太過在意群體的認同感，反而可能讓你壓抑了自己的真實想法。適度表達自己的立場，不代表你不合群，反而能讓人看見更完整的你。

選擇巧克力冰淇淋的人，害怕健康出狀況

選擇從冰淇淋開始的人，往往會對健康狀況感到焦慮。因為冰淇淋位在整杯聖代的中心，就像人體的核心功能身體健康一樣。你可能對身體的細微變化特別敏感，一點點不舒服都會放大解讀，甚至開始上網查症狀、想像最壞的情況。

這樣的感受力，是你保護自己的方式，也讓你更願意傾聽身體的聲音。不過，若因為過度擔憂而陷入無限的想像，反而會讓你感到更不安。學會在有需要時尋求專業協助，並給予自己心理上的安定感，是你未來可以練習的重要課題。

選擇鮮奶油的人，害怕在人前出糗

第一口就挖鮮奶油吃的人，通常對「在他人眼中的形象」特別在意。你很重視氣氛與第一印象，尤其在公開場合說話時，常常想要做到完美。可能一次小小的口誤或表情不自然，你就會反覆在腦中播放，懊惱不已，甚至懷疑別人是否會因此看輕你。

其實，你的細心與誠懇，早就讓大家對你建立起信任感。就算偶爾失誤，也不會動搖別人對你的好印象。試著放下對「完美演出」的壓力，真誠地傳達自己的想法，你會發現自然流露的你，更加動人可親。

選擇板狀巧克力的人，對人際關係的連結感到不安

如果你一開始就鎖定那塊厚實的板狀巧克力，表示你很重視內在價值與個人立場，但同時對人際關係的變化也非常敏感。你表面上也許總是從容冷靜，內心卻可能因為對方一則晚回的訊息而焦躁不安，擔心自己是不是哪裡做錯了，或被討厭了。

這種細膩的情感，其實是你重視人與人之間連結的體現。不過也要記得，每個人表達關心的節奏都不同，不要只因為一兩次的遲疑回覆就質疑整段關係。把焦點放回你們之間長久以來累積的信任，才能讓你的人際關係更穩固安心。

若你對哪一道選擇特別有共鳴，不妨回頭想一想，是不是有些壓力你平常沒察覺，卻一直默默影響著你的情緒呢？找出這些不安，並試著溫柔地面對它，會讓你更了解自己，也過得更輕鬆自在。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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