你有耐心還是脾氣來得快？一張圖看穿你的「忍功等級」

▲你眼中看到什麼，看穿你面對壓力的反應方式！來玩心測，測出你是佛系耐心王，還是爆炸系？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你覺得自己是個有耐性的人嗎？無論是工作上還是生活中，能不能撐住那一點點的不舒服，其實常常會影響最終結果。不過，忍耐力這種事，很難從外表或言語看出來。有些人自認很能忍，實際上卻可能在某些時刻突然崩潰；也有人看起來個性急，其實非常能扛壓。不妨透過日本網站《TRILL》簡單的小測驗，來探索你隱藏的「耐力指數」吧！

Q：直覺看這個圖形，你覺得它最像什麼？

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1、沙鈴

2、棒狀冰淇淋

3、桌球拍

4、櫻花

選好了嗎？往下滑看解答！

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選沙鈴的人：忍耐力偏高

你有一定的耐性，屬於那種能靠氣勢與毅力硬撐過難關的人。沙鈴本身是節奏感的象徵，也代表你總能配合情勢調整步伐，持續行動。

雖然你通常能靠意志力撐過一切，但也因為這樣，有時會忽略計劃的重要性，一股腦地往前衝。當突發狀況發生時，你可能會不太願意改變初衷，導致進退兩難。

你的優點，是不輕言放棄的堅持力。這樣的態度也能感染他人、激勵團隊氣氛。如果能提前安排一些策略性備案，將會讓你的耐性發揮得更加淋漓盡致！

選棒狀冰淇淋的人：忍耐力偏低

你是個不太會壓抑情緒的人，棒冰象徵的是涼感、清爽、解壓，這正好反映出你內心很想「快快脫離壓力」，希望當下就能舒緩。

你不太會讓壓力積在心中，但同時也比較難忍住自己的慾望。當事情變得難熬，你傾向想趕快逃離，避免長時間的壓抑，因此有時可能會被他人誤解為「太快放棄了」。

不過，你有極高的行動力與靈活的應變能力，這也是你的強項！如果未來能試著讓自己多忍耐一下下、慢個半拍，搞不好會因此迎來全新的突破。

選桌球拍的人：忍耐力稍低

選擇桌球拍的你，代表你內心追求節奏感與變化。比起長時間忍耐，你更想快速應對、立即解決眼前問題。

你具備很強的環境適應力，但可能也比較急性子，對於「看不到成果」的長期挑戰容易失去耐性。也許你曾有過「再多撐一下就好了」卻提前放棄的經驗。

不過你的靈活、彈性與創新力十足，常常能帶動團隊的氣氛。建議你開始培養「持續投入」的習慣，並記得：有些成果需要時間才能累積出來，沉住氣，你會看到令人驚喜的回報。

選櫻花的人：忍耐力非常高

選擇櫻花的人，通常內心非常堅強。櫻花經歷冬季的嚴寒，最終才能綻放成為春天的絕美風景，這就像你——面對艱難的環境也能默默累積能量、等待時機。

你有很強的穩定性與持之以恆的力量，即使進展再慢，也能堅持下去。但也要注意，過度忍耐有時會錯失關鍵的行動時機。也許你曾有「早點下決定就好了」的時候。

你給人的印象非常可靠，是大家口中的「撐住局面的人」。未來若能在適當時機勇敢一搏，你的穩定力＋果決力將會為你創造出超乎想像的成果！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。