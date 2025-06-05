颱風引發土石流情境演練　雲林山區桂林村實境操演展災防韌性

▲面對極端氣候帶來的災害風險日益升高，古坑鄉桂林村於今日辦理「114年度桂林村土石流災害防救實地演練」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對極端氣候帶來的災害風險日益升高，古坑鄉桂林村於今（5）日辦理「114年度桂林村土石流災害防救實地演練」，以颱風來襲後引發土石流的複合災害為主要情境，模擬發布紅色警戒後啟動通報機制、居民緊急疏散、災情回報、災區警戒與傷患處置等重要流程，並同步設置避難收容空間與民生物資支援作業。

現場有農業部農村發展及水土保持署南投分署工程員廖祥䅡、雲林縣政府水利處科長曾國訓、古坑鄉長林慧如、桂林村長黃煌儀、樟湖派出所副所長黃榮貴、古坑消防分隊小隊長王詔巨等人參與，結合古坑鄉公所、華山派出所、古坑鄉消防分隊、中華電信、台灣電力公司、劍湖山渡假大飯店及社區防災組織等多個單位，全面啟動災害應變模擬行動。

▲演練腳本中設計多項真實挑戰場景，包括土石流警戒發布後社區電力中斷、手機訊號不穩、聯外道路中斷等高壓情境，要求各防災組織小組在有限資訊下迅速行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

演練特別強調「實戰模擬」與「跨單位聯防」，在演練腳本中設計多項真實挑戰場景，包括土石流警戒發布後社區電力中斷、手機訊號不穩、聯外道路中斷等高壓情境，要求各防災組織小組在有限資訊下迅速行動，並透過廣播與鄰長逐戶通知完成保全戶疏散。演練中並模擬村民因逃生不及發生骨折傷患情況，社區志工啟動急救措施，並與消防隊完成後送銜接，驗證災時緊急處置與分工協作能力。

此次自主防災演練涵蓋的重點不僅在操作流程，亦強調災情資訊的準確傳遞與即時回報。村長與災情回報人員必須根據「人、事、時、地、物」五要素明確敘述現場狀況，讓鄉公所災害應變中心能迅速掌握現場狀況，安排資源調度與應變人力。

桂林村境內有2條土石流潛勢溪，轄內DF013潛勢溪流歷經凱米颱風與多次豪雨災情，曾有堆積堵塞、道路中斷等災害紀錄。因此，村長在黃煌儀帶領下社區近年積極配合水土保持署推動「自主防災社區2.0」政策，不僅強化日常教育訓練與兵棋推演，更致力於強化組織動員、資料蒐整與實際應變能力的整合運作，2022年獲得銀質社區認證。

古坑鄉長林慧如指出，演練是為了檢視問題並精進防救災流程，需重視每一位成員是否清楚自己的職責，以及面對突發狀況是否具備應變能力。此次演練圓滿完成，為桂林村打造一場實境防災行動教學，也展現社區組織的高度凝聚力與災時應變的成熟度，為雲林縣整體災防體系注入在地韌性力量，並朝防救災金質社區認證邁進。

▲面對極端氣候帶來的災害風險日益升高，古坑鄉桂林村於今日辦理「114年度桂林村土石流災害防救實地演練」。（圖／記者游瓊華翻攝）