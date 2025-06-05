農機難行+淹水成災　立委劉建國邀集各部門勘查北港農水路

▲立法委員劉建國邀集農業部長陳駿季、農田水利署長蔡昇甫、雲林縣議員至麥寮三盛村、北港扶朝里與番溝里進行實地勘查。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由於長年未能有效整修，雲林北港鎮扶朝里、番溝里地區農水路路況不僅路面破損、排水不良，影響農民耕作與農機通行安全；同時，麥寮鄉三盛村的社區排水系統則因淤泥長期囤積，導致水流滯塞，不僅雨季時易積水造成蚊蟲滋生，每逢大雨更造成淹水，影響居民衛生與生活品質，亟需全面改善。

立法委員劉建國今（5）日邀集農業部長陳駿季、農田水利署長蔡昇甫、農村發展及水土保持署南投分署陳組長、雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦、許留賓、蔡岳儒、蔡孟真、麥寮鄉民會副主席許高源、代表陳宏吉、許智鈞、吳宗典、吳明宜、林志隆、多位村里長及鄉親至麥寮三盛村、北港扶朝里與番溝里進行實地勘查。

劉建國表示，農村地區基礎建設長期被忽視，許多農民與居民的基本生活需求，往往因設施老舊而無法獲得保障，農民行路安全及地方居民生活品質深受影響，此次會勘後，北港扶朝、番溝的農路共7條改善經費近2000萬、麥寮三盛村二處水溝問題改善經費近4000萬，陳部長允諾經費位後會立即進行改善工程。

農水署長蔡昇甫指出，北港扶朝與番溝里的農水路將近40年未修復，影響農機與車輛進出，對農作生產造成干擾，因近期預算解凍，本署會儘快進行改善工程，加強地方農業的基礎建設，讓農民能有順暢的水路、安全的農路。

雲林縣議員蔡岳儒及蔡孟真表示，北港番仔溝周邊的農業區是種植玉米、花生、稻米重要的產地，多條農路近40年未修復改善，農民的灌溉及行路安全都有困難，感謝立委劉建國邀集署長前來勘查，了解農民的需求並爭取經費改善，加強排水系統及修復農路，讓農民有一條完善的灌溉水路與安全圳路。

▲立法委員劉建國邀集農業部長陳駿季、農田水利署長蔡昇甫、雲林縣議員至麥寮三盛村、北港扶朝里與番溝里進行實地勘查。（圖／記者游瓊華翻攝）