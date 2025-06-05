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虎尾高中醫學榜單超強！廖翊辰奪台大牙醫榜首　林曜偉中山醫學榜首

▲今年大學升學放榜中，國立虎尾高中截至目前為止，共有10人錄取醫學、牙醫與中醫學系。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年大學升學放榜中，國立虎尾高中截至目前為止，共有10人錄取醫學、牙醫與中醫學系。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在今年大學升學放榜中，國立虎尾高中截至目前為止，共有10人錄取醫學、牙醫與中醫學系，錄取學校涵蓋台大、陽明交通、中山醫、中國醫、高雄醫、國防醫學院、長庚及輔仁大學等國內頂尖醫學學府，成績耀眼。其中，廖翊辰勇奪台大牙醫學系榜首，林曜偉同學榮獲中山醫學大學醫學系榜首。

截至目前，虎尾高中於國立大學共錄取296人次，其中包含台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學，以及各醫學大學之藥學系，涵蓋理工、人文、社會科學與醫藥等多元領域，成果斐然，令人振奮。後續尚有其他升學管道待放榜，預期將有更多佳績湧現。

數位醫科錄取生也分享了在備考與申請過程中的心路歷程。奪得台大牙醫榜首的廖翊辰同學表示，準備面試的過程讓我深刻體會到，除了自身努力，也需要老師、同學與家人的支持，才能一路走到最後；林曜偉同學則說，只要心中有信仰，面對困難就能撐過去，覺得自己很幸運，終於實現了長久以來的夢想。

透過繁星錄取陽明交通大學醫學系的張侑庭同學坦言，在填寫志願前曾猶豫是否改填其他科系，雖然改填別的科系就不用面試，但真正想念的是醫學。準備面試真的很痛苦，有時甚至想放棄，但最後仍慶幸自己堅持下來；同樣錄取醫學系的鄭哲安同學也分享，面試準備比學測還辛苦，但學到許多應對技巧，相信對未來很有幫助。

虎尾高中表示，這些珍貴的經歷與真誠的分享，正是本校學生堅持不懈、勇敢追夢的最佳寫照。每一份優異的成績背後，都是師長指導、同儕支持與學生信念的累積。未來，學校將持續提供多元支持與資源，陪伴每位學生走出屬於自己的璀璨道路。

 


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