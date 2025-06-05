斗六市長盃軟網聯誼賽登場　64小將球場拚戰熱血開打

▲2025「斗六市長盃軟式網球校際聯誼賽」於今日在溪洲國小光電風雨球場熱血開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「114斗六市長盃軟式網球校際聯誼賽」於今（5）日在溪洲國小光電風雨球場熱血開打，除了主要承辦溪洲國小之外， 另邀請雲林縣內同樣發展軟式網球的鎮東國小、鎮南國小及莿桐國小 共同參與，每校派出 16 名菁英選手，共計 64 位選手參賽。

市長林聖爵親臨比賽現場為選手們加油打氣，並於開幕典禮頒發「第49屆中正盃全國軟式網球錦標賽」以及「114全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽」優秀運動選手及教練獎勵金，總計2萬3000 元。

▲市長林聖爵頒發優秀運動選手及教練獎勵金，總計2萬3000 元。（圖／記者游瓊華翻攝）

溪洲國小分別榮獲「中正盃全國軟式網球錦標賽」國小男童甲組第三名、「全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽」10歲女子組雙打第二名，成績優異殊堪嘉許。 溪洲國小長期致力推動學生的運動體育發展，尤其是網球項目更是有目共睹，透過市長盃軟式網球聯誼賽活動，鼓勵國小學童從小培養運動興趣，擴大基層參與人口。

市長林聖爵表示，市長盃聯誼賽不僅是選手們切磋球技的舞台，更是各校互相交流、激發潛力的寶貴機會。他特別感謝溪洲國小及參與學校的用心投入，讓孩子們在運動中找到自信與目標。林聖爵也提到，斗六市將持續支持基層體育發展，透過賽事推廣、資源挹注，讓更多學童從小培養運動習慣，為健康打底，也為城市注入更多青春活力。

▲溪洲國小分別榮獲「中正盃全國軟式網球錦標賽」國小男童甲組第三名、「全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）