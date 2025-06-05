身障藝人感動斗六學子　生命教育展演傳遞希望與堅韌

▲斗六國中與救國團雲林縣團委會聯合主辦2025「有愛無礙．生命台灣」青年生命教育巡迴宣導活動，今日吸引近600名師生熱情參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由雲林縣斗六國中與救國團雲林縣團委會聯合主辦的2025「有愛無礙．生命台灣」青年生命教育巡迴宣導活動，今（5）日下午於斗六國中熱烈展開，吸引近600名師生熱情參與，亦邀請救國團雲林縣團委會主任委員賴淑娞、斗六市團委會會長王立安及總幹事蔡慧蘭等人，共同感受生命教育的深刻意義。

活動邀請多位生命故事的見證者帶來精彩演出，包括視障舞者林儀珊演繹優雅的孔雀舞、馬戲特技表演家江宇宏帶來驚艷的大環演出、四肢截肢者郭韋齊精湛演奏電子琴、視障歌手陳祈信深情演唱、肢障爵士舞者王蜀蕎與視障長笛演奏家劉育瑄同樣以專業水準的表現，展現堅韌生命力，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

自2009年起，雲林縣政府與救國團雲林縣團委會攜手推動生命教育公益活動，救國團雲林縣團委會主任委員賴淑娞表示，透過混障綜藝團的演出，展現身障表演者們以堅毅不屈的精神突破身體限制，可讓學生認識生命的價值與希望，進而激勵學子們勇敢面對挑戰、珍惜生命，具有很大的正面教育意義。

賴淑娞強調，此次活動不僅是一場藝術與勇氣的展演，更是一堂深具啟發性的生命教育課程，為即將畢業的斗六國中國三學生留下難忘回憶，期盼學生們能從中汲取力量，朝夢想勇敢邁進，開創屬於自己的人生旅程。

▲「有愛無礙．生命台灣」青年生命教育巡迴宣導活動，是一堂深具啟發性的生命教育課程。（圖／記者游瓊華翻攝）