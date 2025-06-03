校醫合作新典範　巨人高中攜媽祖醫院共育醫療新星

▲雲林縣護理師護士公會理事長辦理「提升偏鄉地區醫療與留住人才」講座，並提供優渥的獎助學金，積極致力於培育優秀的在地藥師、護理師及醫事人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為因應醫事人力資源短缺的問題中國醫藥大學北港附設醫院主動結合在地專辦藥學護理的巨人高中進行深度合作，今（3）日雲林縣護理師護士公會理事長辦理「提升偏鄉地區醫療與留住人才」講座，並提供優渥的獎助學金，積極致力於培育優秀的在地藥師、護理師及醫事人才，進一步推動醫療服務的整體提升與發展。

面對醫療需求持續攀升的現今，醫事人力資源短缺的問題愈加嚴峻，北港巨人高中作為全國專辦藥學護理的學校，擁有強大的教學實力與良好的學習環境，致力於提供學生最優質的教育體驗。近年來，巨人高中所培育的藥師、護理師及很多醫事人員逐漸回歸社區，服務鄉里，向下扎根已見成效。

今年四技二專統一入學測驗中，巨人高中不但勇奪衛生與護理類應屆生榜首，全國前10名巨人更囊括9位的佳績，彰顯了巨人高中在醫事教育領域的卓越表現。校方表示，這一成就不僅源於優秀的師資，還得益於與醫療機構的緊密合作，讓學生能獲得更為真實的醫療經驗且能彌補在地醫療人員不足之問題。

校長徐秀慧表示，希望這項合作不僅能激勵更多學生朝著醫療專業邁進，還確保當地醫療資源的長期穩定供應，進一步提高醫療服務的質量。「我們希望學生完成學業後，能夠返回在地服務，貢獻所學，從而利益於偏鄉居民。」徐校長強調道，這種模式不僅為學生提供實質的職業發展機會，也促進了地區的醫療發展。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，雙方計劃設計多元化的課程內容，包括啟發性講座、專題研討會及實地參觀等，旨在讓學生在多方面的學習中全面培養專業素養。透過系統化醫事人才培養計劃，提升醫療專業整體水平，為雲林海線偏鄉居民提供更好的醫療照護。

此合作模式不僅是對當前醫事人力資源短缺的回應，更是對未來醫療需求的前瞻性佈局，展現了我們共同致力於提升醫療服務的決心與行動。北港巨人高中期待未來能培養出更多具備專業技能及人文關懷精神的醫事人才，這將不僅有助於提升地區的醫療服務品質，還將為促進社會的整體健康和福祉發揮重要作用。

▲雲林縣護理師護士公會理事長辦理「提升偏鄉地區醫療與留住人才」講座，並提供優渥的獎助學金，積極致力於培育優秀的在地藥師、護理師及醫事人才。（圖／記者游瓊華翻攝）