福興宮化慈悲為動力　「太平媽祖獎」嘉勉優秀學子19年不輟

▲「太平媽祖獎」不只是物質上的獎勵，更是信仰與精神的傳承，期盼透過媽祖慈光的庇佑，啟發年輕學子心懷仁善，勤奮向學。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺福興宮秉持媽祖慈悲為懷、護佑眾生的精神，設立「太平媽祖獎」，嘉勉螺陽迎太平遶境沿線鄉鎮中，於就學期間表現優異或熱心公益的學子。此獎項自創立以來，年年不輟，今年已邁入第十九年，象徵媽祖庇佑下的智慧與善行，溫暖無數家庭。

「太平媽祖獎」涵蓋雲林縣的崙背、二崙、莿桐、林內、西螺，以及彰化縣的溪州、埤頭、大城、二水、北斗等地，皆為太平媽祖年度遶境大會香所經之鄉鎮。每一份獎品皆由廟方董監事虔誠備辦，除了物質鼓勵，更承載媽祖對學子們的殷殷祝福，讓孩子們在成長路上，感受到信仰的力量與守護。

今年獎勵內容，除悠遊卡、文昌筆與象徵前程似錦的鵬程萬里金牌外，更加碼「太平戰隊公仔組」，以媽祖（萬事太平）、文昌帝君（智慧大開）、神農大帝（成果豐碩）、太子元帥（趨吉避凶）、神童祖師（榮華富貴）五尊公仔為象徵，彷彿五位守護神伴隨學子一同邁向人生新階段，寓意眾神齊力守護、福澤綿延。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，「太平媽祖獎」不只是物質上的獎勵，更是信仰與精神的傳承，期盼透過媽祖慈光的庇佑，啟發年輕學子心懷仁善，勤奮向學，勇敢追夢，未來能將所得所學回饋鄉里，造福社會。廟方也將繼續致力於教育與公益事務，讓媽祖的大愛流傳更深更遠。

▲「太平媽祖獎」不只是物質上的獎勵，更是信仰與精神的傳承，期盼透過媽祖慈光的庇佑，啟發年輕學子心懷仁善，勤奮向學。（圖／記者游瓊華翻攝）