劉建國邀國教署長彭富源赴雲林會勘　將加速審查校園修繕提案

▲立法委員劉建國於今日邀集教育部國民及學前教育署署長彭富源及署內人員，實地前往雲林縣多所國中小學會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為積極爭取中央資源，提升學校學習環境品質，立法委員劉建國於今（3）日特別請教育部國民及學前教育署署長彭富源及署內人員，實地前往雲林縣多所國中小學，針對校園設施改善工程進行會勘，並與校方代表及家長會、民意代表等深入交流。

前往斗六市斗六國中「群英樓前地坪改善工程」進行現場勘查，該區地坪年久失修，雨天積水影響師生安全，急需整修；斗南鎮東明國中「東側地坪排水改善工程」為本次重點，校方反映雨季排水不良問題造成嚴重積水，盼能藉此改善教學環境；元長鄉元長國小「校園鋪面改善工程」在更新老舊鋪面，避免學生跌倒受傷，提升整體校園安全性。

於海線麥寮鄉豐安國小針對「風雨教室屋簷鏽蝕改善工程」，期盼修復鏽蝕嚴重的屋簷，確保學生上下課期間遮蔽安全。立法委員劉建國表示，校園環境是孩子們學習的重要基礎，感謝國教署對地方教育的支持，也會持續為地方爭取更多資源，讓學童有一個安全、舒適的學習空間。

國教署署長彭富源承諾，將依據實地勘查結果，儘速審查相關工程提案，核定經費，力求讓改善計畫儘快動工、發揮最大效益。劉建國強調， 未來與教育部國教署將持續關注雲林縣校園基礎設施狀況，協助各校營造優質學習環境。

▲豐安國小針對「風雨教室屋簷鏽蝕改善工程」，期盼修復鏽蝕嚴重的屋簷，確保學生上下課期間遮蔽安全。（圖／記者游瓊華翻攝）