田秋堇嘆沒公務車釀上班遲到　徐巧芯開嗆：不知民間疾苦荒謬至極

▲監察委員田秋堇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

監察院私用公務車事件受到各界關注，監委葉宜津、田秋堇近日也遭國民黨立委徐巧芯爆料有濫用公務車的情況，不過田秋堇認為，現在需換3趟捷運再走路15分鐘才能上班，下雨天更叫不到計程車導致開會遲到。對此，徐巧芯嗆，下雨天搭捷運、走路，這是一般上班族的日常，「是你們先對不起國家人民的納稅錢」，所以才被取消公務車，現在被取消了就請好好上班，還找這麼多理由跟藉口，讓人民覺得不知民間疾苦，更覺得監察院荒謬至極。

國民黨立委羅智強表示，監察院不食人間煙火已經很久，田秋堇的荒謬跟李俊俋荒謬都是同樣心態，李俊俋一直喊監察院窮，結果載愛狗美容，監察院是肥貓院，是不爭事實，請好好想想一般民眾怎麼看。

徐巧芯嗆田秋堇的說法就是「巨嬰說法」，「沒有公務車就不會上班嗎？」今天監委因為濫用公務車，所以現在才被停用，上班時的行程，以監察院來說，可以用公務車沒錯，但是今天為甚麼被停掉，因為監委濫用公務車，很多人都這樣。

徐巧芯說，昨天他問監院要不要針對每位監委來調查，派車單上去哪做什麼，寫得清清楚楚，不要只被拍到照片時才承認，才道歉、請辭，監委就這麼多，如果監院今天真的有誠意解決，應該對所有監委調查。最誇張的就是田秋堇，說沒有公務車上班遲到，下雨還要搭捷運、走路，這是一般上班族的日常，「是你們先對不起國家人民的納稅錢」，所以才被取消公務車，被取消了，請好好上班，還找這麼多理由跟藉口，讓人民覺得不知民間疾苦，更覺得監察院荒謬至極。

徐巧芯再說，目前陳菊已經將近半年沒來監察院上班，如果是卓榮泰、韓國瑜沒來上班，大家能接受嗎？大家知道陳菊身體不好，希望她早日康復，但無法上班讓監委違法亂紀，是否賴清德要重新選擇人選，要知所進退，監察院調查文武百官，一日不可沒有院長。田秋堇的發言再次讓大家看到監委貪婪醜惡的一面，監委毫無反省能力。

