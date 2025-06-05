　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

田秋堇嘆沒公務車釀上班遲到　徐巧芯開嗆：不知民間疾苦荒謬至極

▲▼監察院長陳菊出席「你的聲音，國家用心聽」記者會 田秋堇 張菊芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員田秋堇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

監察院私用公務車事件受到各界關注，監委葉宜津、田秋堇近日也遭國民黨立委徐巧芯爆料有濫用公務車的情況，不過田秋堇認為，現在需換3趟捷運再走路15分鐘才能上班，下雨天更叫不到計程車導致開會遲到。對此，徐巧芯嗆，下雨天搭捷運、走路，這是一般上班族的日常，「是你們先對不起國家人民的納稅錢」，所以才被取消公務車，現在被取消了就請好好上班，還找這麼多理由跟藉口，讓人民覺得不知民間疾苦，更覺得監察院荒謬至極。

國民黨立委羅智強表示，監察院不食人間煙火已經很久，田秋堇的荒謬跟李俊俋荒謬都是同樣心態，李俊俋一直喊監察院窮，結果載愛狗美容，監察院是肥貓院，是不爭事實，請好好想想一般民眾怎麼看。

徐巧芯嗆田秋堇的說法就是「巨嬰說法」，「沒有公務車就不會上班嗎？」今天監委因為濫用公務車，所以現在才被停用，上班時的行程，以監察院來說，可以用公務車沒錯，但是今天為甚麼被停掉，因為監委濫用公務車，很多人都這樣。

徐巧芯說，昨天他問監院要不要針對每位監委來調查，派車單上去哪做什麼，寫得清清楚楚，不要只被拍到照片時才承認，才道歉、請辭，監委就這麼多，如果監院今天真的有誠意解決，應該對所有監委調查。最誇張的就是田秋堇，說沒有公務車上班遲到，下雨還要搭捷運、走路，這是一般上班族的日常，「是你們先對不起國家人民的納稅錢」，所以才被取消公務車，被取消了，請好好上班，還找這麼多理由跟藉口，讓人民覺得不知民間疾苦，更覺得監察院荒謬至極。

徐巧芯再說，目前陳菊已經將近半年沒來監察院上班，如果是卓榮泰、韓國瑜沒來上班，大家能接受嗎？大家知道陳菊身體不好，希望她早日康復，但無法上班讓監委違法亂紀，是否賴清德要重新選擇人選，要知所進退，監察院調查文武百官，一日不可沒有院長。田秋堇的發言再次讓大家看到監委貪婪醜惡的一面，監委毫無反省能力。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
油門踩太多！70歲嬤衝進水果行　顧客嚇逃
快訊／五楊高架8車連環撞　現場慘況曝
周杰倫臉凹暴瘦！京都同框粉絲親切態度曝
32歲韓男星「遭未婚妻抓姦」　只穿內褲下跪
千萬賓利、麥拉倫法拍全流標　僅4車款成交
威力彩9.2億！詹惟中曝西元生年尾數「這3碼」財運最好
綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反
快訊／正取全退貨！高中生涉造假　中國醫、中山醫不錄取

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市府自來水處挖斷電纜害124戶停電　台電：還有26戶搶修中

杜絕共諜！行政院修特查辦法明上路　國防部必要時可科學儀測

綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

總統府軍禮遇雨照常鳴21響禮砲　首位女副連長任指揮官成亮點！

臉書才因廣告資訊揭露不全遭罰百萬　數發部又收到23案

民團罷免顏寬恒遭嗆「別整天自慰」　女志工今赴地檢署提告

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

賴清德迎瓜地馬拉總統有雨備　凌濤：林佳龍不是說淋雨是祝福？

國民黨罷綠槓龜+2！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標宣告失敗

田秋堇嘆沒公務車釀上班遲到　徐巧芯開嗆：不知民間疾苦荒謬至極

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

北市府自來水處挖斷電纜害124戶停電　台電：還有26戶搶修中

杜絕共諜！行政院修特查辦法明上路　國防部必要時可科學儀測

綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

總統府軍禮遇雨照常鳴21響禮砲　首位女副連長任指揮官成亮點！

臉書才因廣告資訊揭露不全遭罰百萬　數發部又收到23案

民團罷免顏寬恒遭嗆「別整天自慰」　女志工今赴地檢署提告

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

賴清德迎瓜地馬拉總統有雨備　凌濤：林佳龍不是說淋雨是祝福？

國民黨罷綠槓龜+2！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標宣告失敗

田秋堇嘆沒公務車釀上班遲到　徐巧芯開嗆：不知民間疾苦荒謬至極

《超人》李同國女兒、大發暴風成長　「氣質五官像到媽媽」韓網驚呆：變超美

畢業季數位指南！TikTok、YouTube陪新鮮人滑出人生新篇章

蘇花公路和仁路段管制閘門施工　6月9至13日機動交管

外送員送餐吸菸、食品未包覆完整恐挨罰　業者：配合政策

陸：台灣「資通電軍」駭客竊取「聯合利劍」軍演情報

五楊高架桃園段8車連環撞　25歲男疑未保持安全距離釀禍

東體瞄準9人選秀！朱盟動向受矚、天花板林立？教頭看好首輪

中華醫大頒144萬獎助金　73位特殊教育學生「華耀青春」不畏挑戰

貪快騎上人行道擦撞賓士　外送員慘了！最少罰1600+吊扣駕照

玉兔「第一天送兒上學」爆哭！　昔笑太誇張…今改口：我整個不行

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

政治熱門新聞

大陸懲戒父親貿易公司　沈伯洋直呼：非常榮幸1年被制裁3次

盧秀燕轟中正路改名　王惠美補刀這樣說

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

又失敗！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標

田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍營嗆爆了

陸控網攻企業通緝20人　資通電軍：絕非事實！明顯屬脈絡性操作

考試院秘書長劉建忻「立院備詢身體不適暈倒」　嚇壞在場立委

安全檢查後可考慮重啟核電　卓榮泰要中火再減少備用燃煤機組

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

快訊／這次不淋雨！　賴清德軍禮迎瓜地馬拉總統改府內敞廳舉行

王義川「沒見過兒子前女友」　告誡兒處理好自己感情事

林正杰病逝　陳水扁憶往事：「黨外三劍客三缺一」不勝悲慟

被控霸凌助理又爆要求勞檢洗白！葉元之回應了

綠委被爆搭公務車吃火鍋　林楚茵翻出傅崐萁、韓國瑜搭車聚餐照反擊

更多熱門

相關新聞

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

多位綠委被爆搭公務車聚餐　沈伯洋：大家午休坐車去吃飯都不可以？

監察院近日爆出濫用公務車爭議，今（5日）再有媒體爆出多位民進黨立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。對此，遭點名的沈伯洋回應，原來午休，大家一起坐車去吃飯，討論議程都不可以？他強調，今年只用過一次公務車，而且還是共乘，也請全部委員公布自己公務車的行程，有沒有直接跑到外縣市的，有沒有專門在送人的。

監委頻爆公務車私用　廉政署出手了

監委頻爆公務車私用　廉政署出手了

被四叉貓爆「濫用公務車」參加反罷免活動　徐巧芯秀鐵證打臉

被四叉貓爆「濫用公務車」參加反罷免活動　徐巧芯秀鐵證打臉

田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍營嗆爆了

田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍營嗆爆了

陳菊請假5個月還適任嗎？　徐巧芯爆2監委濫用公務車

陳菊請假5個月還適任嗎？　徐巧芯爆2監委濫用公務車

關鍵字：

田秋堇公務車徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面