被四叉貓爆「濫用公務車」參加反罷免活動　徐巧芯秀鐵證打臉

記者崔至雲／台北報導

監察院近日爆出監委濫用公務車風波，網紅「四叉貓」（劉宇）則爆料國民黨立委徐巧芯疑似搭乘立法院公務車掃街宣傳反罷免。對此，徐巧芯今（5日）公布影片打臉，並表示，現在好像活在抹黑造謠不用負責任的世界裡，當天她是參加國稅局還有里長合辦的報稅活動，這是公務行程，有國稅局公務人員可以作證，呼籲民進黨不要為了罷免就發瘋，不要為了罷免就造謠，不要為了罷免就任意抹黑。

▲徐巧芯公布監視器畫面，證明當天搭乘公務車是去做報稅服務 。（圖／記者崔至雲攝）



對於四叉貓指控徐巧芯用公務車跑反罷免行程。徐巧芯今曝光監視器畫面，以及當天支持者與她拍照畫面，她表示，這些都是低級沒經過查證的抹黑，現在好像活在抹黑造謠不用負責任的世界中，她當天是參加跟國稅局還有里長合辦的報稅服務，他們有監視器畫面為證，還有里長跟鄰長為證，這是公務行程，有國稅局公務人員可以作證。

徐巧芯提到，派車單上面寫得清清楚楚，他們開車到里辦公室，這樣的謠言很多地方廣傳，不是一兩天，只是不重要的人她不想隨之起舞，否則這樣的謠言，很瞎的事情每天傳，每天要回應，不是趁他們的意嗎？

徐巧芯表示，今天公務車的事情，涉及到是否有違法亂紀，如果對方認為她有濫用，請向她提告，她會藉由提告，證明到底誰造謠，來報稅的民眾都是她證人，她可以一個個傳，里長她也可以傳，監視器畫面她也有。也因為她有做服務，所以在活動時呼籲大家把她留在立法院，這不是反罷免掃街，而是報稅活動，公務行程為何不能派公務車？

話鋒一轉，徐巧芯反嗆，反而是綠委許智傑、邱志偉在立法院還在投票跟開議時間，竟然搭乘公務車去找民進黨大老吳乃仁吃飯，這才是真正濫用公務車，他們有道歉嗎？奇怪的側翼團體有叫他們道歉嗎？監察院秘書長李俊俋載年事已高的狗去美容，以及監察院內似乎都有濫用公務車情況，民進黨卻不全面調查，為了遮掩，竟然拿她的公務行程來抹黑。

徐巧芯嗆，她派的公務車，派到里辦公室，從里辦公室離開，參加的事里辦公室布告欄都有寫的，相關報稅活動，跟國稅局一起合辦的報稅活動做相關宣傳，卻被抹黑跟扭曲，請問許智傑、邱志偉吃香喝辣，跟她舉辦報稅服務，到底誰濫用公務車，側翼自以為抓到把柄，結果是翻車。

徐巧芯呼籲民進黨，不要為了罷免就發瘋，不要為了罷免就造謠，不要為了罷免就任意抹黑，只為了遮掩民進黨官員醜態，就可以隨意抹黑徐巧芯、羅智強嗎？現在氛圍非常糟糕，甚至噁心。

▼徐巧芯秀出與支持者合照，證明當時正在參加報稅活動。（圖／徐巧芯提供）





