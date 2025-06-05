單場優秀辯士「寫成最佳辯士」！內行1比喻曝差別：絕非不小心

▲楊性高中生學習歷程遭抓包。（圖／翻攝自陽明交大FB）



記者施怡妏／綜合報導

台中一名楊姓高中生正取多間大學醫學系，並將錄取結果PO上Threads。不料，有眼尖網友抓包他備審資料「誇大」，將高中菁英盃「單場優秀辯士」寫成「最佳辯士」。陽交大、北醫大醫學系研議後，取消楊生的錄取資格。就有網友分享，優秀辯士與最佳辯士的差別，認為楊同學絕不是因為不懂而犯下錯誤。

有網友在Threads發文，解釋「單場優秀辯士」跟「最佳辯士」的差別，為何外界會這麼生氣？「這兩個頭銜含金量差超多！」單場優秀辯士每場比賽都會產生一名，僅屬場次表現獎；而「最佳辯士」則是年度僅有少數人能獲得的殊榮，具有高度含金量。

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網友指出，以今年高中菁英盃為例，共舉辦約120場比賽，產生120位單場優秀辯士，但最佳辯士僅有4名，「120:4，應該不太需要解釋含金量的差距。」他認為，知情的選手在履歷上，把單場優秀辯士寫成最佳辯士，絕對不可能是不小心寫錯，「就是意圖使人混淆」。

底下網友熱論，「最佳辯士是多少高中生夢寐以求的目標，哪可能搞錯」、「老辯論人路過，20多年前租稅盃辯論比賽每年只有一個最佳辯士，是珍貴無比的肯定」、「這就好像金靴獎，和單場得分最多的球員，是完全不同層級」、「在國外，資料造假就是直接撤銷資格了」、「高菁佳辯是高中辯圈人的最高榮耀欸」。

據了解，楊生原本在個人申請中獲得陽明交大、北醫大、中山醫大、中國醫大等四所醫學系正取資格，另備取長庚大學，如今失去兩校資格，其後續升學規劃與選擇，備受關注。

對此，楊生所就讀的高中發表聲明表示，對學生所面臨的處境深感遺憾與難過，並強調細節仍需取得學生及家長同意才能進一步說明。校方同時指出，已持續積極關心學生的心理狀況，提供陪伴與必要協助，也希望外界能給予當事人更多空間與體諒。

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