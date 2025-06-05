弱勢小孩苦讀考高分還是輸　網揭「學習歷程2問題」：階級複製

▲網友對升學制度提出質疑。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名楊同學錄取國立陽明交通大學醫學系，學習經歷提及，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，卻被抓包資料造假，遭陽明交大與台北醫學大學雙雙取消正取錄取資格，此事掀起網友對「升學制度」的反思，也有人認為「學習歷程」根本是個笑話，話題掀起熱論。

有網友在PTT發文，事實證明「學習歷程」根本是個笑話，存在吹牛造假與不公平的漏洞。對此，網友紛紛認同，「是，任人唬爛」、「教育部就崇拜歐美教育體系的一群人，但他們不知道台灣有台灣的玩法」、「沒資源的看厚度就先被刷了，剩下就是有錢人的唬爛大賽」、「今天才知道學校完全都不用查證的 ，原來在台灣的大學，錄取比的是誰比較會吹牛」。

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另外，也有網友指出，「沒人發現學習歷程跟面試完全不公平嗎？」學測考高分不代表贏了，還需比學習歷程及面試表現，這使得「操作空間」大幅增加，「弱勢家庭的小孩分數就算考贏，二階也會被權貴家庭按在地上摩擦」。

底下網友熱論，「這就是有錢有勢的人還有學校的操作空間」、「學習歷程就是比誰家庭背景好，誰會吹，面試現在都有補習班了，一樣有錢優勢」、「有錢人的小孩子什麼都比較會」、「你現在才知道嗎？階級複製制度」、「公平的制度就是對權貴不公平，懂嗎？有權有勢還在跟你比誰努力？當然是改制度啊」。

根據《中國時報》報導，全國教育產業總工會理事長林碩杰，曾對學習歷程制度提出批評，有許多高中職教師反映，學習歷程推出後不僅增加工作負擔，還讓學生有機會以消費方式打造「完美檔案」，加劇了社會貧富不均，讓升學競爭演變成「富者恆富」的軍備競賽。