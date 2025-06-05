今天午後2地防較大雨勢　下周恐有熱帶擾動發展

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鋒面逐漸遠離，今天天氣仍較不穩定，清晨至上午澎湖及南台灣都有短延時強降雨，下午新竹以南地區及花東山區有陣雨及雷雨，且雨勢較強，預計晚間趨緩。未來一周都是高溫炎熱，下周南邊海域熱帶系統有發展機會，是否形成颱風仍要觀察。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周鋒面影響逐漸退去，環境轉西南風、南風或東南風，花東、南台灣降雨機率高，尤其夜間及清晨要特別留意。

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他指出，昨天鋒面影響期間，南投及台南地區累積降雨量較高，蘭嶼24小時累積雨量達167.5毫米，高雄3小時累積雨量也有80毫米，台南1小時累積雨量則有60毫米。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

今天台灣附近雲量偏多，鋒面移動到巴士海峽，中南部外海有對流移入，西半部相對不穩定。官欣平說明，清晨至上午澎湖及南台灣都有短延時強降雨，預計下午至晚間趨緩；下午新竹以南地區及花東山區有陣雨及雷雨，且雨勢較強，澎湖、金門及馬祖仍有降雨或雷雨情形，晚間雨勢緩和，金馬地區轉為多雲可透光，西半部偶有降雨，東半部則仍有對流發生。

官欣平表示，明、後天為南風轉西南風環境，中南部仍有降雨，下周一、周二高壓增強轉東南風，花東地區更容易降雨，菲律賓一帶有低壓系統，南邊海域有熱帶系統發展機會，是否形成颱風仍要觀察。

他指出，明天水氣仍多，午後山區有局部雷陣雨，清晨至上午中南部沿岸容易有陣雨，明天至下周一午後各地都有雷陣雨，晚間東半部有部分降雨，西半部清晨也有降雨，且西半部山區要留意局部大雨。下周二、周三轉為南風或東南風，花東、恆春半島有局部降雨，各地午後也都有局部雷陣雨。

溫度方面，未來一周都是高溫炎熱，北部後期會愈來愈高溫，達35至36度，南部近山區及縱谷也有較高溫機率。另外，周六晚間至周日金馬地區要留意霧或低雲，可能影響能見度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）