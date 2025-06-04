今3地防大雨晚間趨緩　周末進入夏季天氣型態

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天鋒面影響，天氣不穩定，各地都有降雨，中南部、台東及各地山區有局部大雨，預計晚間趨緩。周五鋒面逐漸遠離，水氣仍多，花東地區大雨恐一路下到晚間。周末隨著鋒面離得更遠，逐漸轉為夏天天氣型態，以午後降雨為主，且近中午要留意高溫。

中央氣象署預報員林伯東表示，今天台灣附近受鋒面影響，雲層較多，目前鋒面在台灣南端，但中高層仍有低壓系統移出，各地還是有降雨情形，北部有低壓系統通過帶來明顯降雨，預計今天鋒面就會更南移，但受華中至華南冷空氣影響，明顯轉涼。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東表示，今晚鋒面逐漸遠離，明天鋒面東移，台灣附近偏南風及西南風，仍有潮濕空氣，周五水氣還是較多，周六至下周一環境為南風至西南風，水氣逐漸減少，轉為夏天天氣型態，可能有午後雷陣雨，近中午有高溫出現。下周二另一道鋒面在華中至華南建立，台灣仍像夏天天氣。

他指出，昨天鋒面加上西南風影響，中南部及花東都有明顯降雨，3小時累積最大雨量都有70至90毫米，24小時累積雨量也有90至160毫米，達大豪雨等級，最大陣風也有6至8級。

林伯東指出，今天鋒面南移，仍有降雨情形，整個台灣都有雨，中南部、台東及各地山區都有局部大雨，晚間降雨趨緩。明天鋒面南移巴士海峽，白天午後熱力作用影響，降雨明顯，宜花地區有大雨機率，甚至可能下到晚間，清晨及晚間各地也有部分雨勢。

他表示，周五到下周二鋒面遠離，但周五水氣仍多，各地都有午後降雨，清晨及晚間中南部也有明顯降雨，周六至下周一以午後降雨為主，晚間西南風影響，中南部仍有零星降雨，周二則都以午後降雨為主。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）