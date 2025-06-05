下周可能有颱風　吳聖宇：不排除接近台灣

▲南海到菲律賓一帶逐漸會有熱帶擾動醞釀，下周很可能形成熱帶低壓及颱風，也不排除接近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是24節氣「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，南海到菲律賓一帶逐漸會有熱帶擾動醞釀，隨著太平洋高壓外圍的東南風跟西南季風交會，環境有利於發展，下周很可能形成熱帶低壓及颱風，也不排除接近台灣，但目前各預報模式分歧度大，還要再觀察。

吳聖宇表示，南海到菲律賓一帶逐漸會有熱帶擾動醞釀，隨著太平洋高壓外圍的東南風跟西南季風交會，季風低壓槽的型態會變得明顯，環境也更有利於熱帶擾動醞釀及發展加強，下周很可能在南海到菲律賓附近會有熱帶低壓甚至是颱風發生，擾動出現之後往北移動的可能性較高，不能排除有接近台灣的機會。

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他指出，各預報模式之間的分歧度還很大，可能要等到季風低壓槽建立，低壓槽中熱帶擾動醞釀、發展的位置也比較明確之後，才有辦法真正去評估未來移動的趨勢，以及是否有接近台灣的可能性。

今天鋒面仍位於巴士海峽，吳聖宇指出，台灣附近的海面、陸地上還是有看到許多降雨的雲層在活動，尤其澎湖附近有旺盛的對流系統發生，到今天上午8時，澎湖馬公已經有93.5毫米的累積雨量，預估台灣海峽上發展的這些對流降雨系統可能會逐漸往西半部沿海陸地靠近，加上白天開始有熱力的作用加入，台灣上空今天也還是一個水氣較多、大氣不穩定度較高的環境。

他表示，今天上午起有些地方陸續開始降雨，午後到入夜陸地的對流系統發展會比較旺盛，有局部較大雨勢出現，今天的對流發展區域可能偏向西半部。北部、東半部今天高溫大約在27至29度，比昨天要回升，中部、南部高溫預報有30至32度，感受較悶熱。

吳聖宇表示，明天位於巴士海峽的鋒面結構會逐漸消失，台灣附近的風向開始回歸偏南至西南風，周末偏南到西南風會更明顯，天氣型態也會更偏向午後的熱對流降雨為主，各地山區及中部以北、東半部的平地都有機會出現午後雷雨，並有局部大雷雨發生的機會，中部以南的沿海平地因為是迎風面，夜晚清晨配合海陸風局部環流，有機會出現短暫陣雨。

他指出，西南季風的強風軸逐漸被南海到菲律賓以東醞釀、發展的熱帶擾動給帶走，吹到台灣的西南風強度相對較弱，水氣也稍微減少，雨勢不會很大。溫度方面，各地高溫普遍上看32至34度或以上。