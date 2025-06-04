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6月首颱將誕生？「今年颱風偏弱」　熱帶擾動下周成颱關鍵

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲下周恐有首颱誕生，有逼近台灣的可能性。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

首颱將誕生？中央氣象署表示，目前菲律賓東方海面為大低壓帶，有1至2個熱帶擾動發展，但歐美模式預估仍有明顯分歧，是否成形周末是關鍵。民間氣象專家也觀察發現，下周菲律賓東方附近海面的熱帶系統有逐漸活躍的趨勢，持續追蹤6月能否生成首個颱風。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，綜合多個數值模式顯示，下周菲律賓東方與南海附近的熱帶系統有逐漸活躍的趨勢，但各家看法仍有落差，6月能否破蛋「誕生首颱」還需要再持續觀察幾天。

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天氣風險公司則認為，隨著太平洋高壓增強，高壓邊緣的東南風跟位於南海的西南季風交會後，逐漸在南海到菲律賓一帶形成季風低壓槽，模式預報資料認為在這個季風低壓槽中可能會有熱帶擾動醞釀、發展的機會，下周中後期可能有擾動在南海到菲律賓一帶逐漸形成、並且增強，不過預報時間還很久，有待持續觀察。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲菲律賓東方為大低壓帶，有利擾動發展。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇，引述歐洲中期預報中心6到11月的資料顯示，颱風個數會比較少，就是會比氣候平均值來的略少；全年的氣候平均值大約是24到26個颱風，但今年的颱風數可能落在21到23個或是更少，因為到目前為止沒有颱風生成。

吳聖宇指出，根據預報資料，今年的颱風強度上，也是比較偏弱，因為一般在緯度比較高的地方形成的颱風通常發展條件就會稍微差一點，轉向上去之後，能夠讓它發展的時間也比較短一點，一般來說強度都會比較弱，但這中間應該還是會有某幾個颱風有可能發展成中颱或強颱。平均來講，今年颱風強度應該會比正常值來得偏弱一點，目前來看，今年夏天因為是颱風發生個數略偏少，強度整體來說偏弱，中颱或以下的颱風個數可能會比較多。

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