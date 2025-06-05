作家H爆呂秋遠「認領但沒付扶養費」：多少女性被暖男光環騙

▲律師呂秋遠與林姓女律師隔空交火。（圖／翻攝自臉書／作家H、呂秋遠）

圖文／CTWANT

律師呂秋遠捲入私生子風波，與生母林姓女律師隔空交火，引發外界關注。對此，同為律師的林智群日前發文分析雙方交往經過，認為林女已在輿論上取得優勢，應「見好就收」。然而作家H在社群媒體發文反駁，指呂秋遠雖已認領孩子，卻未支付扶養費，怒批林智群「未查清事實」。

日前呂秋遠發出5千字長文，強調自己單身且認為自己沒有做錯事、事件是自己的隱私，然而台北地院判決揭露呂秋遠早已認領小孩，呂秋遠認為母子都過得很好，還提及「欺負我孩子的人，就等著收傳票」；孩子生母林沄蓁昨日也透過「作家H」公開露臉直播，說明事件來龍去脈。

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林沄蓁在直播中痛批，無法忍受呂秋遠塑造的「暖男人設」，因此決定說出事情經過，坦言自己因被曝光姓名、照片而失業，且孩子竟被呂秋遠當成談判工具，「與他對話錄音是為了自保，害怕肢體衝突」，尤其是在懷孕後，呂秋遠不斷以工作為由，要求她墮胎，甚至威脅若不墮胎就會做下一個「我不會喜歡」的決定。

林智群3日透過臉書發文，列出呂秋遠與林女交往的時間軸，指出兩人僅交往三個月，「不見得會有感情」，質疑林女為何認為孩子能夠留住對方。他強調呂秋遠既已認領孩子、願意負起責任，林女應適可而止，不該在直播上反覆糾纏。他更批評兩人皆為律師，卻未能維持「友善父母」的基本水準，對家事律師形象造成傷害。

對此，作家H於4日上午發文反駁林智群，指出：「對方（呂秋遠）確實認領孩子，但對不起，沒有支付扶養費！」他直言林智群「資料未查清就發言」，甚至批評其「隨地放矢」，言詞激烈。作家H也為林女抱不平，稱她之所以公開發聲，是因為呂秋遠曾以5000字長文帶風向，暗示林女設局、偽造文書，並曝光其姓名與照片，間接導致她失去工作。

作家H進一步爆料，稱男方曾以「懷疑感染性病、無法赴美製造小孩」為由，要求林女終止懷孕，痛批其「理由荒謬」。他也反駁林智群「交往三個月未必有感情」的說法，質疑若全台律師皆持類似價值觀，「誰還會相信法律與司法能支持弱勢？」

對於作家H的批評，林智群則在留言中反擊，稱「你處理自己的感情也亂七八糟，呂律師和林律師一樣」，認為H「只是進來當攪局者，讓事情更亂」。作家H則毫不示弱回應：「台灣律師就是這種水準，一個能打的都沒有！」雙方激烈交鋒，事件仍持續發酵。

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