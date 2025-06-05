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呂秋遠喊「事務所給妳」逼墮胎！生母列9點反擊：真相需要被看見

▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

▲林女列出9點回應。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

記者施怡妏／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，他日前指控自己遭女方設局，而孩子生母林沄蓁律師則透過「作家H」的直播公開反擊，雙方各說各話。如今，林女列出9點回應，並爆料當初呂秋遠提出「讓妳接下事務所」為條件，逼迫墮胎，但她拒絕了，之所以想講出這些事情，是因為「真相需要被看見。」

林女在臉書發文，開頭模仿呂秋遠文中的第一段文字，「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候…」。

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林女首先質疑呂秋遠在發文中錯置時序，斷章取義對話內容，「對話截圖大家都有，擷取自己有利的，很容易被發現連基本誠信都沒有」。針對外界好奇她有「想當老闆娘」的企圖，林女強調自己從未對事務所有任何想法，當初呂秋遠還以「讓你接下事務所」為誘惑，逼迫墮胎，但她根本不要事務所。

林女強調，與呂秋遠的關係，早在被逐出事務所那天就已劃清界線，選擇在臉書連載10篇文章，是因為真相需要被看見，「連自己的親生骨肉都給不出一絲關心的人，卻利用一個已經逝去的孩子來塑造暖男形象？這部小說不是愛情故事，而是一個警示錄，權勢不對等的警示錄，人設崩塌的警示錄。」

林女也坦承，有私訊作家H，因為對方點出呂秋遠貼文中的貓膩，說出了還來不及說的話，但她並沒有找「黑心律師」，雙方根本不認識，但因未及時回應外界批評，導致誤會，「為了彌補，生母才臨時起意沒化妝就上了人生第一場直播。」

林女臉書全文：

剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候。針對本次的風波延燒，小女子深感抱歉，也謝謝各方關心，以下逐點回應：

1.網紅律師為什麼錯置時序？
律師有個習慣，遇到當事人證據資料不足時，為了爭取當事人最大利益，還是會盡其所能在殘缺片段的證據中拼湊事實，把當事人要說的故事呈現給法官看，這是一個稱職的律師無誤。但在拼湊事實前，不要忘記律師法規定：律師應本於自律自治之精神，誠正信實執行職務。說白一點，可以用自己角度解釋證據，但不建議說謊。對話截圖大家都有，擷取自己有利的，很容易被發現連基本誠信都沒有。

2.生母想要當老闆娘嗎？
當網紅律師以「讓你接下事務所」為誘惑，逼迫生母墮胎，生母回答：「我從來沒有想要你的事務所」。所以誰是老闆娘根本不是重點，生母根本不要事務所。

3.生母有沒有捏造鏡周刊記者訪綱？
大記者開給生母的訪綱，有檔案，也有對話紀錄，究竟是網紅律師在說謊？還是？

4.蔡律師是什麼角色？
蔡律師是「光沅法律事務所」的主持律師，不但是好人，更是個跨領域的優秀律師，也是生母最在意的前同事，所以網紅律師提起他，目的是離間兩人友情。因為生母沒有談過上對下的戀愛，說話分寸沒有拿捏好，網紅律師竟生氣要開除蔡律師。但是當網紅律師說要開除蔡律師的時候，生母說：「你如果要找人出氣，那開除我吧，不要開除蔡律師。」

5.生母為什麼私訊林智群律師？
林律師，生母敬重您是前輩，所以私訊您解釋直播的原因。但為什麼您要誤導讓讀者認為生母「想要開價、想要感情」所以跑來諮詢？生母有沒有說：「我不要感情，也不要錢」？

6.為什麼要找作家H？
作家點出了網紅律師毀滅性文章中的貓膩，說了生母來不及說的話，所以生母發了訊息給作家。

為什麼生母來不及說？因為生母忙著帶小孩、哄睡、陪玩，然後等到生母有空了，媒體已經複製貼上時序錯置精心安排的惡毒文章，輿論失控，傷害已經造成。

7.為什麼找黑心律師？
生母沒有找黑心律師，黑心律師不認識生母，生母也不認識黑心律師。

但因為生母沒有回應那邊惡劣的文章，辜負了黑心律師、法律界諸位前輩、幾位醫生、老師、媒體人和各領域的社會觀察家，向來正義的黑心律師對生母感到失望。為了彌補，生母才臨時起意沒化妝就上了人生第一場直播。

8.為什麼要連載十篇小說？
生母在被網紅律師踹出去事務所的那一天，就沒有情感糾葛了。

連載十篇小說的原因是：真相需要被看見。

連自己的親生骨肉都給不出一絲關心的人，卻利用一個已經逝去的孩子來塑造暖男形象？

真相真的需要被看見。

9.故事的重點是什麼？
這部小說不是愛情故事，而是一個警示錄，權勢不對等的警示錄，人設崩塌的警示錄。

當一個下屬與上司進入了一段權勢不對等的不倫關係，下屬以為得到了愛情，其實是給出去了最珍貴的自由意志。因為在這段不倫中，下屬的工作會隨時因感情而遭受衝擊，失去的是話語權、選擇權、退出權以及情感自由。

The end.

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