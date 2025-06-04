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吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童　男冷回：又不嚴重

新竹一名媽媽近日帶著女兒前往石二鍋用餐，但隔壁桌的男顧客卻「投擲式」粗魯丟食材，導致女兒遭滾燙熱湯噴濺，怎料向對方反映後，男顧客竟冷回「又不是很嚴重的事！」雙方因此爆發激烈口角。（圖／擷取自Facebook／新竹大小事）

▲新竹一名媽媽因女兒遭湯汁噴濺與隔壁男客理論，雙方因此爆發爭執。（圖／擷取自Facebook／新竹大小事）

圖文／CTWANT

吃個火鍋吃出一身怒氣！新竹一名媽媽近日帶著女兒前往王品集團旗下的平價火鍋店「石二鍋」用餐，但隔壁桌的男顧客卻「投擲式」粗魯丟食材，導致女兒遭滾燙熱湯噴濺，怎料向對方反映後，男顧客竟冷回「又不是很嚴重的事！」雙方因此爆發激烈口角。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO出現場影片，發文表示事發於本（6）月2日晚間6時許，當時朋友帶著女兒到竹北的石二鍋用餐，沒想到卻碰上不顧用餐禮儀的男客，「隔壁的一位先生，在湯滾後以拋擲的方式加入食材，動作越來越大力，最終竟將滾燙的湯汁濺到我朋友的女兒身上。」

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原PO透露，當下友人立刻向該名男客反映，但對方竟冷回一句「又不是什麼很嚴重的事！」甚至情緒激動，一度起身作勢要動手，所幸員工見狀趕緊上前協調，才避免紛爭越演越烈。

畫面曝光後，網友一面倒砲轟男顧客，「這不是故意什麼才是故意？弄到我小孩一定請他喝整鍋」、「真是沒水準，自己錯了，還敢跟別人吵」、「這怎麼會是小事…弄到別人至少要到個歉吧？」「故意的吧太扯，火鍋湯超燙耶」、「太誇張了吧！下東西需要這樣用丟的嗎？小孩都燙到了，還小事喔，那什麼是大事」、「他燙到自己才是小事，燙到別人就不對！」「幾歲了火鍋料還用丟的。」

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