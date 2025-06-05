3年行房3次！老公稱心魔硬不起來　人妻火大：硬碟裡全是A片

▲原PO不滿跟老公3年只行房3次。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，她跟老公3年只有3次性生活，因為意外懷孕拿過一次小孩，老公稱有心魔硬不起來，還偷玩股票欠一屁股債，而老公不想離婚硬撐在那，讓她很火大。

原PO在《靠北婚姻》發文表示，她跟老公3年只有3次性生活，意外懷孕拿過一次，因為發現老公跟一堆小模往來。老公表示，他有心魔所以下面硬不起來。原PO說，老公說因為工作勞累無法盡義務，她在客廳照顧體弱多病的小孩，老公在房間上包養網，「你人生整理最有秩序的應該只有你硬碟裡的A片。」

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原PO表示，老公偷偷去玩股票輸了一屁股債，他跟朋友拍微電影就自稱導演，對外宣稱和周杰倫、蕭敬騰等大咖合作，這幾年他是賺多少錢，開公司把地址註冊在家裡，以為買台BMW就事業成功，最後他還跟爸爸借錢還部分高利貸債務，欠了100多萬。

原PO說，她跟老公常吵架，沒錢還是跟她借，打離婚訴訟也沒任何改善，老公不離婚是想盡好父親責任，她目前分居也分財產了。老公又說，賺到錢可以養妳。

原PO指出，老公40多歲回婆家住，靠爸媽的養老金打完離婚官司，才能爭取孩子的撫養權，全部下來要花4年，小孩都7歲了，這讓她很火大。此文曝光後，網友紛紛留言「一批吃不飽、一批餵不飽……但這兩種總是湊不在一起」、「為何要生小孩」。

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