擁4億訂閱！世界第一YTR即將結婚　自曝要向媽借錢：我沒什麼現金

▲世界最大個人YouTuber「野獸先生」，與同為YouTuber的未婚妻泰雅布伊森，即將結婚。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

儘管《名人淨值》（Celebrity Net Worth）估計其身價高達10億美元，本名吉米唐納森（Jimmy Donaldson）的世界最大個人YouTuber「野獸先生」（MrBeast）卻聲稱自己「現金很少」，需要家人資助他與同為YouTuber的未婚妻泰雅布伊森（Thea Booysen）的婚禮。

這位擁有超過4億訂閱者的高成本YouTube影片創作者先驅，在6月1日晚間回應1篇描述他為「30歲以下唯一一位白手起家的億萬富翁」的X貼文時寫道：「我個人現金很少，因為我把所有賺到的錢都再投資了，我認為今年我們將在內容上花費約2.5億美元。」

他接著自嘲：「諷刺的是，我實際上正在向我媽媽借錢來支付即將舉行的婚禮，哈哈。」但他同時補充：「當然，從帳面上看，我擁有的資產確實價值不菲。」這位以拍攝誇張特技和高額獎金贈送影片聞名的網路紅人，同時也是Feastables巧克力零食品牌與MrBeast Lab玩具系列的企業家，以及真人競賽節目《野獸遊戲》（Beast Games）的主持人，該節目第1季冠軍獲得了破紀錄的1000萬美元獎金。今年5月，亞馬遜（Amazon）年度預售會宣布，這個Prime Video平台最受歡迎的無劇本節目已續訂第2季和第3季。

儘管在社交媒體上享有巨星地位，但隨著婚禮籌備持續進行，野獸先生似乎需要母親的財務援助來節省預算。他與布伊森在2022年造訪她的祖國南非時相遇，約1個月後開始交往，並於同年4月在兒童票選獎（Kids' Choice Awards）首度以情侶身分亮相紅毯。這對27歲的內容創作者向《人物》（PEOPLE）雜誌獨家透露，他們於2024年聖誕節訂婚，當時也希望婚禮能夠保持低調。

「這絕對會是以家人和朋友為主，絕對非常私密，」野獸先生表示：「由於工作繁忙，我很少休假，所以我希望確保婚禮能成為與她慶祝、並與我們真正喜歡的親友共度時光的場合。這將是暫時放下工作享受生活的終極方式。」布伊森補充說，他們考慮在島上舉行儀式：「我們想在遠離人群的島嶼舉辦，不會嘗試搞盛大奢華的婚禮。雖然會很美好，但肯定只會邀請親密的家人和朋友參加。」

延伸閱讀

▸ 男友偷女友金飾變賣20萬 再帶她去旅遊！下場慘了

▸ 婚後第一次過年「被婆婆討16000紅包」 媳婦氣炸：才給金孫100

▸ 原始連結