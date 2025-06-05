　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擁4億訂閱！世界第一YTR即將結婚　自曝要向媽借錢：我沒什麼現金

世界最大個人YouTuber「野獸先生」，與同為YouTuber的未婚妻泰雅布伊森。（圖／達志／美聯社）

▲世界最大個人YouTuber「野獸先生」，與同為YouTuber的未婚妻泰雅布伊森，即將結婚。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

儘管《名人淨值》（Celebrity Net Worth）估計其身價高達10億美元，本名吉米唐納森（Jimmy Donaldson）的世界最大個人YouTuber「野獸先生」（MrBeast）卻聲稱自己「現金很少」，需要家人資助他與同為YouTuber的未婚妻泰雅布伊森（Thea Booysen）的婚禮。

這位擁有超過4億訂閱者的高成本YouTube影片創作者先驅，在6月1日晚間回應1篇描述他為「30歲以下唯一一位白手起家的億萬富翁」的X貼文時寫道：「我個人現金很少，因為我把所有賺到的錢都再投資了，我認為今年我們將在內容上花費約2.5億美元。」

他接著自嘲：「諷刺的是，我實際上正在向我媽媽借錢來支付即將舉行的婚禮，哈哈。」但他同時補充：「當然，從帳面上看，我擁有的資產確實價值不菲。」這位以拍攝誇張特技和高額獎金贈送影片聞名的網路紅人，同時也是Feastables巧克力零食品牌與MrBeast Lab玩具系列的企業家，以及真人競賽節目《野獸遊戲》（Beast Games）的主持人，該節目第1季冠軍獲得了破紀錄的1000萬美元獎金。今年5月，亞馬遜（Amazon）年度預售會宣布，這個Prime Video平台最受歡迎的無劇本節目已續訂第2季和第3季。

儘管在社交媒體上享有巨星地位，但隨著婚禮籌備持續進行，野獸先生似乎需要母親的財務援助來節省預算。他與布伊森在2022年造訪她的祖國南非時相遇，約1個月後開始交往，並於同年4月在兒童票選獎（Kids' Choice Awards）首度以情侶身分亮相紅毯。這對27歲的內容創作者向《人物》（PEOPLE）雜誌獨家透露，他們於2024年聖誕節訂婚，當時也希望婚禮能夠保持低調。

「這絕對會是以家人和朋友為主，絕對非常私密，」野獸先生表示：「由於工作繁忙，我很少休假，所以我希望確保婚禮能成為與她慶祝、並與我們真正喜歡的親友共度時光的場合。這將是暫時放下工作享受生活的終極方式。」布伊森補充說，他們考慮在島上舉行儀式：「我們想在遠離人群的島嶼舉辦，不會嘗試搞盛大奢華的婚禮。雖然會很美好，但肯定只會邀請親密的家人和朋友參加。」

延伸閱讀
男友偷女友金飾變賣20萬　再帶她去旅遊！下場慘了
婚後第一次過年「被婆婆討16000紅包」　媳婦氣炸：才給金孫100
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成大實驗室火警！　師生急報警
快訊／海龍蛙兵溺水！　「情況不樂觀」送台北三總
王義川「沒見過兒子前女友」　告誡處理好自己感情事
烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境
快訊／千萬發票開出15張！　有人花25元中獎
快訊／沈慶京「廔管裡都是血！」　緊急帶回北所
快訊／考試院秘書長「備詢一半暈倒」　嚇壞在場立委
快訊／這次不淋雨！　賴清德軍禮迎瓜地馬拉總統改府內敞廳舉行
田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍：月領20萬不能開車叫車？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南零關稅可換「美國零關稅」？　美商務部長秒拒絕：絕對不行

牧師佈道猝死！激動跪地「下秒突倒斃」　教堂直播全程放送

烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！1改變是關鍵　恐怖數據曝

擁4億訂閱！世界第一YTR即將結婚　自曝要向媽借錢：我沒什麼現金

罕見「2.7m地震魚」現蹤澳洲沙灘　網驚：離世界末日更近了？

新任教宗與普丁首度通話　強調和平來自溝通

翻臉導火線曝光！　川普對馬斯克「徹底失去耐性」

快訊／川普下令調查拜登！追查「誰代行總統職權」　批隱瞞病情

雷神拿下美海軍330億大單！　響尾蛇飛彈年產量擴大至2500枚

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

越南零關稅可換「美國零關稅」？　美商務部長秒拒絕：絕對不行

牧師佈道猝死！激動跪地「下秒突倒斃」　教堂直播全程放送

烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！1改變是關鍵　恐怖數據曝

擁4億訂閱！世界第一YTR即將結婚　自曝要向媽借錢：我沒什麼現金

罕見「2.7m地震魚」現蹤澳洲沙灘　網驚：離世界末日更近了？

新任教宗與普丁首度通話　強調和平來自溝通

翻臉導火線曝光！　川普對馬斯克「徹底失去耐性」

快訊／川普下令調查拜登！追查「誰代行總統職權」　批隱瞞病情

雷神拿下美海軍330億大單！　響尾蛇飛彈年產量擴大至2500枚

陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下暖心一面

經過路口覺得被行人罵　莽男揮拳打到他腦震盪！下場慘了

安吉出手了！手握第5、21順位　爵士有意兜售換取即戰力

快訊／成功大學實驗室冒煙！師生急報警　1人吸入濃煙身體不適

機車停養生館前！慘被撬開座墊偷走1萬7　行竊過程全都錄

Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

台灣阿嬤怕你餓！Kson總長見面會驚見「乖乖」笑喊：無所不在

拿坡里全新「蔥花肉鬆餅皮」開賣　加碼吃咖哩薯條披薩　

2025上半漫畫銷量前十！《咒術迴戰》第一、這半年新番人氣狂飆

多元計程車硬切「雙撞保時捷」！7秒影片曝　網笑：命中有2「捷」

【偶遇龜仙人】在路上看到有人幫鳥龜洗澡？

國際熱門新聞

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

即／川普：全面暫停哈佛新生簽證入境申請

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭扯斷亡

科學家新發現「超級地球」可能存在類地生命

翻臉導火線曝　川普對馬斯克徹底失去耐性

普丁堅決回擊烏克蘭　川普通話75分鐘沒促成和平

17歲正妹吃外送「有毒蛋糕」痛苦亡　閨蜜下毒手冷血目睹全程

「美ADP報告難看」川普開砲！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2.5％

台積電是成功案例！　美商務部長：重談拜登版晶片補助款

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

即／李在明當選南韓總統　美白宮「警告中國」

美ADP就業報告創2年新低　川普怒轟鮑爾：立刻降息

關稅戰將結束？　諾獎得主：混亂才正開始

更多熱門

相關新聞

吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童

吃石二鍋「炸彈式丟食材」！害熱湯濺童

吃個火鍋吃出一身怒氣！新竹一名媽媽近日帶著女兒前往王品集團旗下的平價火鍋店「石二鍋」用餐，但隔壁桌的男顧客卻「投擲式」粗魯丟食材，導致女兒遭滾燙熱湯噴濺，怎料向對方反映後，男顧客竟冷回「又不是很嚴重的事！」雙方因此爆發激烈口角。

赴日返台過海關！她1動作遭男友怒罵「行俠仗義」

赴日返台過海關！她1動作遭男友怒罵「行俠仗義」

不是台、清大！大學畢業生薪資排行出爐

不是台、清大！大學畢業生薪資排行出爐

她揭呂秋遠「3句話」操縱陷阱：孩子生母被框住了

她揭呂秋遠「3句話」操縱陷阱：孩子生母被框住了

女友見他存摺有800萬做「1舉動」！全場急勸逃

女友見他存摺有800萬做「1舉動」！全場急勸逃

關鍵字：

野獸先生MrBeast周刊王

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

「最佳辯士」高中生恐被5殺！另外3校說話了

陸通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面