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新系統iOS 26登場在即　傳多款iPhone舊機型面臨淘汰命運

▲▼iPhone XS、iPhone XR比較。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XS、iPhone XR恐將無緣iOS26新系統。（圖／資料照）

記者吳立言／綜合報導

蘋果預計在即將登場的WWDC 2025中，發布全新一代作業系統。外媒《AppleInsider》引述一位在X（前推特）上曾有準確爆料紀錄的帳號指出，iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max三款機型可能將無法升級至即將登場的iOS 26系統。

根據報導，這位帳號在2024年針對支援機種的預測準確無誤，因此這次爆料被評為「高度可信」。他表示，這三款機型雖然將失去最新系統更新的支援，但仍會持續獲得蘋果釋出的安全性更新，不至於完全無法使用。此外，該帳號也釋出一份據稱是「iOS 26相容裝置清單」，顯示未來可升級的機型將包括iPhone 17、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11系列以及iPhone SE 第2、3代。

報導同時指出，這份清單與先前在2024年4月1日的一次爆料內容相符，顯示iPhone XR與XS系列當時就被排除在外。

截至目前，蘋果尚未正式對iOS 26的支援名單作出回應，最終版本仍需等到WWDC正式發表會中揭曉。使用舊款裝置的果粉若有升級需求，建議關注後續更新，並評估是否汰換設備以確保完整功能支援。

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