舊機型用戶注意！YouTube不再支援7款iPhone與iPad

▲YouTube應用程式更新，將停止支援七款舊型iPhone與iPad。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳立言／綜合報導

YouTube應用程式近日針對iOS和iPadOS推出20.22.1版本更新，調整系統需求，僅支援iOS 16及iPadOS 16以上版本。此變更導致多款無法升級至最新作業系統的舊型iPhone和iPad無法使用最新版YouTube應用程式。根據YouTube在App Store的更新說明，雖未明確提及系統需求變更，但實際上，20.22.1版本已將最低支援版本提升至iOS 16和iPadOS 16。因此，以下七款裝置將無法再安裝或更新YouTube應用程式：

◆iPhone 6s

◆iPhone 6s Plus

◆iPhone 7

◆iPhone 7 Plus

◆第一代iPhone SE

◆iPad Air 2

◆iPad mini 4

這些裝置因硬體限制，無法升級至iOS 16或iPadOS 16，導致無法使用最新版YouTube應用程式。雖然舊版應用程式可能仍可使用，但未來可能因相容性或安全性問題而停止運作。對於仍使用上述裝置的用戶，雖然無法使用最新版YouTube應用程式，但仍可透過Safari或其他瀏覽器訪問YouTube網站觀看影片。然而，瀏覽器版本可能缺乏應用程式的一些功能，例如離線播放、畫中畫模式或通知等。

蘋果公司於2022年9月推出iOS 16和iPadOS 16，僅支援搭載A11 Bionic晶片（如iPhone 8、iPhone X）或更新機型。因此，搭載A9或A10晶片的裝置（如iPhone 6s、iPhone 7系列）無法升級至iOS 16。iPad方面，iPad Air 2和iPad mini 4因搭載A8X和A8晶片，也無法升級至iPadOS 16。

若您仍使用上述舊型裝置並依賴YouTube應用程式，建議考慮升級至支援iOS 16或iPadOS 16的裝置，以確保應用程式的正常運作與安全性。同時，使用瀏覽器觀看YouTube影片也是暫時的替代方案。