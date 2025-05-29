外媒曝macOS 26安裝檔將超過17GB　多款老機型恐停止更新支援

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果預計將於今年WWDC（全球開發者大會）中發表最新作業系統，傳出新系統將命名為macOS 26，然而根據消息指出，多款舊款Intel架構的Mac裝置可能將無緣升級，包括2018年的MacBook Pro、2017年的iMac Pro、以及部分2020年前推出的機型。

根據外媒《AppleInsider》掌握的資訊，macOS 26的內部開發代號為「Cheer」，外觀設計預計將引入類似visionOS的使用者介面，並全面支援Apple Intelligence技術。但這些新功能可能不會向所有使用者開放。

據悉，目前測試版本僅支援以下機型：

MacBook Pro（2019年或更新機型）

MacBook Air（M1或更新機型）

iMac（2020年或更新機型）

Mac mini（M1或更新機型）

Mac Pro（2019年或更新機型）

所有 Mac Studio 機型

明顯缺席的包括2018年MacBook Pro、2020年的Intel MacBook Air、2017年的iMac Pro以及2018年Mac mini。這些也是目前支援macOS Sequoia的最舊款機型，意味著它們在macOS 26將可能失去官方支援。知情人士補充，macOS 26的首個開發者測試版本容量預估將「超過17GB」，較macOS Sequoia大約多出2GB，顯示功能與內容大幅升級。此外，儘管有部分內部檔案仍顯示版本編號為「macOS 16」，但最終名稱將依慣例對應加州地名，如已註冊的「Redwood」、「Skyline」、「Diablo」等。

macOS 26將於WWDC 2025開幕時正式亮相，屆時將揭曉最終命名與功能細節。對於仍使用舊款Intel Mac的用戶而言，本次更新或將成為升級新機的分水嶺。隨著蘋果持續深化自家晶片生態系，未來作業系統對於M系列晶片的依賴程度預料只會更高，支援名單的變動也將成為觀察Apple軟硬體策略的重要指標。