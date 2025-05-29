　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外媒曝macOS 26安裝檔將超過17GB　多款老機型恐停止更新支援

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果預計將於今年WWDC（全球開發者大會）中發表最新作業系統，傳出新系統將命名為macOS 26，然而根據消息指出，多款舊款Intel架構的Mac裝置可能將無緣升級，包括2018年的MacBook Pro、2017年的iMac Pro、以及部分2020年前推出的機型。

根據外媒《AppleInsider》掌握的資訊，macOS 26的內部開發代號為「Cheer」，外觀設計預計將引入類似visionOS的使用者介面，並全面支援Apple Intelligence技術。但這些新功能可能不會向所有使用者開放。

據悉，目前測試版本僅支援以下機型：

MacBook Pro（2019年或更新機型）

MacBook Air（M1或更新機型）

iMac（2020年或更新機型）

Mac mini（M1或更新機型）

Mac Pro（2019年或更新機型）

所有 Mac Studio 機型

明顯缺席的包括2018年MacBook Pro、2020年的Intel MacBook Air、2017年的iMac Pro以及2018年Mac mini。這些也是目前支援macOS Sequoia的最舊款機型，意味著它們在macOS 26將可能失去官方支援。知情人士補充，macOS 26的首個開發者測試版本容量預估將「超過17GB」，較macOS Sequoia大約多出2GB，顯示功能與內容大幅升級。此外，儘管有部分內部檔案仍顯示版本編號為「macOS 16」，但最終名稱將依慣例對應加州地名，如已註冊的「Redwood」、「Skyline」、「Diablo」等。

macOS 26將於WWDC 2025開幕時正式亮相，屆時將揭曉最終命名與功能細節。對於仍使用舊款Intel Mac的用戶而言，本次更新或將成為升級新機的分水嶺。隨著蘋果持續深化自家晶片生態系，未來作業系統對於M系列晶片的依賴程度預料只會更高，支援名單的變動也將成為觀察Apple軟硬體策略的重要指標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE全新功能上線！　長按訊息「驚喜現身」
家寧爆Andy借錢至今未還：究竟誰是誰的工具人？
快訊／家寧最新8分鐘反擊Andy！　全文一次看
家寧：我從未逾矩！　「是Andy多次出軌」
快訊／睽違13年！　雷霆重返NBA總冠軍賽
「陶朱隱園」累計80組帶看尚未成交　中工：已釋出誠意
偷拍30女童！創意私房「陳老師」判12年　盼交保照顧家人
快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作
快訊／15縣市大雨特報！　下到傍晚
川普關稅遭法庭禁止　「這4項關稅」仍維持不變
快訊／家寧預告10:00AM回應卻沒影！　網一排傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／LINE全新功能上線！網友長按訊息「驚喜現身」被萌翻

蘋果再稱王！iPhone 16奪2025 Q1全球手機銷售冠軍

外媒曝macOS 26安裝檔將超過17GB　多款老機型恐停止更新支援

realme旗艦新機GT 7台灣正式上市　跨界合作F1絕美新色亮相

關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

WhatsApp iPad版終於上線！支援雙欄視窗與分割畫面

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

快訊／LINE全新功能上線！網友長按訊息「驚喜現身」被萌翻

蘋果再稱王！iPhone 16奪2025 Q1全球手機銷售冠軍

外媒曝macOS 26安裝檔將超過17GB　多款老機型恐停止更新支援

realme旗艦新機GT 7台灣正式上市　跨界合作F1絕美新色亮相

關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

WhatsApp iPad版終於上線！支援雙欄視窗與分割畫面

83.4萬起！台灣Nissan「休旅、房車特仕車」三連發　配備升級不加價

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧組6/6天母首登場

快訊／LINE全新功能上線！網友長按訊息「驚喜現身」被萌翻

健身族、腎友補充蛋白質注意　實驗證明這樣煮雞豬肉最營養

永豐金前董座何壽川違法放貸53億　二審判8年8月被最高法院撤銷

冰川崩塌瞬間曝光！　瑞士阿爾卑斯山村「幾乎全毀」

Karina又被炎上！領獎「講錯團名」笑到放棄講感言　韓網傻眼：獎這麼好拿？

青少年淋病飆7倍！專家籲補強性教育：國中生健教「一半沒上完」

中國唯一的世界級獵犬！　狗王「下司犬」統治狗群爆紅到國外

對抗沈默殺手！醫曝「722」原則　「3C」步驟控制血壓活更久

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

3C家電熱門新聞

中華電信x戴資穎 嘉義好美築綠牆

外媒曝macOS 26停止支援多款老機型

OPPO戶外神機A5 5G7000元有找

蘋果Mac整新品限量開賣

realme旗艦新機GT 7台灣正式上市

iPhone 16奪2025 Q1全球手機銷售冠軍

iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

李珠珢化身台哥大AI女神形象片登場

WhatsApp iPad版終於上線！

FB上互搜就變...「建議好友」？

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

直擊／MSI 2025 Computex全攻略

蘋果宣布多款舊機種不再保證維修

更多熱門

相關新聞

Apple分心滑手機「突覺1歲兒超安靜」一看嚇到尖叫

Apple分心滑手機「突覺1歲兒超安靜」一看嚇到尖叫

女星Apple（黃暐婷）經常在社群平台分享育兒日常，她27日再度曬出與兒子「八寶」的趣事，笑翻一票網友。她透露，現年1歲1個月的八寶已經是活力十足的小探險家，「圍欄完全關不住他！」不料，就在Apple分心滑手機、看新聞時，突然發現「八寶怎麼那麼安靜」，這才發現事情大條了。

Jony Ive與OpenAI聯手新計畫曝光

Jony Ive與OpenAI聯手新計畫曝光

蘋果宣布多款舊機種不再保證維修

蘋果宣布多款舊機種不再保證維修

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司

Nothing軟體設計總監加入Apple

Nothing軟體設計總監加入Apple

關鍵字：

macmacbookappleWWDC

讀者迴響

熱門新聞

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

快訊／川普關稅遭法院封殺！美期指、美元大漲　黃金急跌

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面