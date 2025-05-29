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蘋果再稱王！iPhone 16奪2025 Q1全球手機銷售冠軍

▲▼iphone16。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 16勇奪2025 Q1全球最熱銷手機寶座。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

根據市調機構Counterpoint Research最新報告，蘋果於2025年第一季再次展現市場主導力，iPhone 16躍升為全球最暢銷智慧型手機，緊隨其後的依序為iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro以及前一代iPhone 15。前五名中唯一非蘋果機種為三星Galaxy A16 5G，位居第五。

▲▼2025年第一季全球智慧型手機熱銷榜 。（圖／Counterpoint Research）

▲2025年第一季全球智慧型手機熱銷榜 。（圖／Counterpoint Research）

報告中指出，相較去年Q1由iPhone 15 Pro Max奪冠，今年iPhone 16系列標準版強勢反攻，主要受惠於與Pro系列日益接近的性能與功能配置。iPhone 16搭載A18晶片，效能幾近與Pro Max旗艦機種持平，並同步具備動作按鈕與相機控制鍵等實用功能，使標準版吸引力大增。

在Q1全球前十大暢銷機型中，蘋果囊括五席，除前四名外，第十名則由iPhone 16 Plus奪得。此外，剛於3月完整開賣的iPhone 16e雖僅上架一個月，便登上單月第六名，展現出色潛力。該款售價逾600美元的中階機型，預期銷量將超越歷代iPhone SE。

地區市場方面，iPhone 16在日本與中東非洲市場表現尤為強勁；但在中國大陸市場則因本地品牌如華為崛起與政府補貼低價手機的政策影響，iPhone 16 Pro與Pro Max市佔率略顯壓力。

儘管Counterpoint未公布具體銷量數字與各國分布，但排名結果已充分反映蘋果持續穩居高階智慧手機市場霸主地位。

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