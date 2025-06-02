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蘋果新系統傳將命名macOS Tahoe　玻璃感設計靈感來自太浩湖

▲▼macOS。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲傳聞下一代Mac作業系統新介面靈感來自太浩湖。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳立言／綜合報導

蘋果一年一度的全球開發者大會（WWDC 2025）即將在下週登場，《彭博》記者古爾曼搶先揭露下一代Mac作業系統macOS將命名為「macOS Tahoe」，將延續加州地名命名的傳統，致敬湖光山色的太浩湖，並暗示視覺設計大幅更新。
根據古爾曼於6月1日發布的《Power On》專欄，蘋果即將在WWDC 2025公開的macOS 26，將正式命名為「macOS Tahoe」。太浩湖（Lake Tahoe）為美國加州與內華達州交界處的著名高山湖泊，以其清澈倒影與自然風光著稱，被視為本次macOS全新介面設計的靈感來源。

報導中指出，macOS Tahoe預計將採用「玻璃質感」的全新視覺風格，包含更多半透明視窗、按鈕與圖示設計，營造反射與深度效果，提升整體操作體驗。這種設計語言也呼應近年蘋果在visionOS與iOS上的界面趨勢，可能代表macOS將進一步朝向統一的Apple生態視覺語言靠攏。

蘋果自2013年起放棄使用大型貓科動物作為系統命名，改以加州著名地名為靈感，從OS X Mavericks開始，歷經Yosemite、Monterey、Sonoma到去年的Sequoia。本次「Tahoe」命名延續此一命名傳統，並與新設計相得益彰。WWDC 2025主題演講預定於台灣時間6月10日凌晨1點登場，屆時蘋果將一併發布iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26、tvOS 26與visionOS 26等系統更新，外界也高度關注生成式AI與Siri的潛在改版。
儘管macOS Tahoe的命名尚未由蘋果官方證實，但歷年古爾曼在蘋果新產品爆料的準確度極高。本次命名若屬實，將不僅延續地理命名傳統，更意味著macOS 26將在視覺與互動體驗上邁入新時代。

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