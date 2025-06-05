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翻臉導火線曝光！　川普對馬斯克「徹底失去耐性」

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲川普與馬斯克的關係變調。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

曾是美國總統川普（Donald Trump）競選盟友的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），如今與白宮關係急凍，甚至傳出川普對他失去耐性，雙方徹底分道揚鑣。白宮資深官員透露，川普不滿馬斯克近期接連公開批評政策，尤其對方將稅改法案罵成「令人作嘔的可憎之物」，讓他大為光火。

根據《中央社》報導，知情人士向《華爾街日報》指出，川普對馬斯克攻擊政府減稅法案感到意外又不悅，兩人曾在白宮密切合作4個月，關係一度緊密，如今卻急轉直下。白宮幕僚坦言，根本沒料到馬斯克會如此強烈反擊川普。

外界分析，兩人決裂的導火線，可能還與白宮日前更換美國國家航空暨太空總署（NASA）署長人選有關。原先的提名人艾薩克曼（Jared Isaacman）是馬斯克在太空領域的親密盟友，卻因先前捐款給民主黨而遭撤銷提名；雖然艾薩克曼強調捐款紀錄早已公開，仍無法平息爭議。

據了解，馬斯克對人事安排頗有微詞，甚至在上週末向身邊幕僚抱怨，自己去年大手筆捐出數億美元支持川普選舉，卻換來盟友遭撤換的下場，氣得再次開砲減稅政策。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲馬斯克正式卸下川普政府內的職務。（圖／路透）

馬斯克近期在個人社群平台X上持續發文，猛烈批評川普對外高關稅、對內減稅的作法，甚至威脅要動員支持者反對共和黨議員通過「惡劣法案」，4日更在擁有2億追蹤者的帳號上呼籲國會「追殺法案」（KILL the BILL）。

對此，川普也不甘示弱，隨即在自家社群發文回應「馬斯克本週起離職」，暗示兩人關係破裂。據白宮內部人士透露，川普上週還特地安排一場在橢圓辦公室舉行的「歡送馬斯克離開政府效率部」戲碼，儼然是一場政治分手儀式。

一名白宮官員認為，現在還太早論定兩人是否會持續堅強的關係，川普會原諒人，但不會忘記遭到這種蔑視。

知情人士表示，川普團隊早就擔心昔日戰友馬斯克離開白宮後，會更肆無忌憚批評政府，部分官員鼓勵共和黨議員在社群貼文感謝馬斯克，希望避免發生衝突。

除了政治角力，馬斯克對川普政府撤銷電動車稅賦優惠一事也頗有微詞。白宮則反擊指出，馬斯克太過重視自身經濟利益，未將全民利益擺在首位。

聯邦眾議院上月已通過包括減稅、增加邊境開支、減少醫療補助（Medicaid）、削減潔淨能源免稅額與食物補貼等內容的「大而美法案」，參院預料將做調整，全案將再回到眾院表決。馬斯克挑起共和黨內預算強硬派的聲勢，情勢更見複雜。

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