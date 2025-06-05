陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元

▲大陸公安在懸賞通告中公布「嫌疑人」的照片、姓名及身分證字號。（圖／翻攝大陸公安）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前曾指控民進黨政府駭客組織「資通電軍」對大陸實施非法網路攻擊。廣州公安5日發出對此《懸賞通告》，通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」，懸賞每人1萬元人民幣（約4萬元新台幣）。

廣州市公安局天河區分局5月20日及27日先後兩次發出《警情通報》，稱廣州某科技公司遭受網攻並向公安機關報案，公安機關初步查明，該公司遭受的網路攻擊是台灣民進黨政府「資通電軍」所為。

廣州市公安局天河區分局副局長紀朝平表示，公安機關深入偵查發現，近年來，台灣資通電軍頻繁對境內不同領域機構實施無差別網路攻擊活動。無底線發動網路戰，圖謀竊取敏感數據，向無情報價值的網路系統上傳「台獨」「精日」標語，煽動分裂國家，並惡意破壞網路系統正常運行，性質極其惡劣，影響這些機構的正常生產運營，涉嫌嚴重違法犯罪。

廣州市公安局天河區分局指出，為依法打擊惡意網路攻擊和非法控制、破壞計算機信息系統犯罪，切實維護國家安全、人民群眾生命財產安全及合法權益，正式發出《懸賞通告》，決定對寧恩緯、劉冠均、黃士恆、江致學、彭依宣等20名參與實施上述網路攻擊活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。

廣州市公安局天河區分局還說，「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣的金額予以獎勵。」

▼懸賞通告中總共通緝了20名「嫌疑人」。（圖／翻攝大陸公安）

